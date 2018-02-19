MİT üniversitede stant açtı.. Eleman topluyor..

Kariyer zirvesi etkinliği kapsamında MİT dışında stant açanlar arasında Cengiz Holding, İş Bankası,Yapı Kredi, Aselsan gibi büyük şirket ve kurumlar yer alıyor. Ancak kariyer zirvesi etkinliğinin en dikkat çeken katılımcısı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) oldu.









İTÜ'deki etkinlikte MİT, personel arayışında. Kurumda yazılım uzmanı açığı olduğu ve bu açığı mezun olmak üzere olan öğrenciler veya mezunlar arasından seçeceğini anlatan MİT görevlileri, bilgi almak isteyen öğrencilere bir noktadan sonra "bundan fazlasını anlatamam" diyerek onlardan sadece özgeçmişlerini vermelerini istiyor.





Standın olduğu bölgede fotoğraf çekmek yasak. Merkezi Derslik Binası'nda stant açan MİT, "özel bölge" olduğu gerekçesiyle standın fotoğrafının çekilmesini çevrede "kontrolü" sağlayan diğer MİT görevlilerince engelliyor.











İşte stantta MİT tarafından öğrencilere verilen bir broşür







