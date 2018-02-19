1 ayda 10 km ve 32 şehit ; 4 ay sonra ne olur ?

Bir aylık (18 Ocak-18 Şubat) Afrin macerasının envanterini çıkaralım.

Tam bir ay önce Yeni Şafak’ın manşeti şuydu: “3 Saatte Afrin”

Yandaş medya bunu derken Erdoğan ne diyordu: “Bir haftada dağıtacağız”

AFRİN NEREDE?





Afrin, Hatay sınırının 30-35 km. doğusunda. Güney sınırımızın ise 40-45 km aşağısında.





Gerçekten de harita üstünden bakınca böylesine yakın ve kolay görünüyor.





Askerliği kantinde yapan “başkomutan” da muhtemelen benim gibi askerliği ve bölgeyi bilmediği için haritaya baktı ve “3 saat veya bir haftada ulaşırız” sandı.





SON DURUM NE?





Son durumu Hasan Cücük özetledi.





Harita ise yandaş kaynaktan,





Buyrun dikkatle inceleyin: 3 saatte veya 1 haftada Afrin’e varamamışız.













Ne yapmışız?





1 ayda sadece 10 kilometre ilerlemişiz. Bir tepeyi “fethetmişiz.”





Yüzlerce kahramanlık manşeti.





Binlerce asıp kesmeler, “Reis bizi Afrin’e götür” demeler…





İşte sonuç bu:





Bir ayda 10 kilometre, 32 şehit ve 170 yaralı.





Afrin’de hava harekatıyla öldürülen siviller ayrı bir mesele…





Kara harekatı masrafları bir yana… Bir F-16’nın bir saatlik uçuşunun 25 bin dolar olması, yüklü mühimmat maliyetinin 65 bin dolar oluşu ve yapılan binlerce sortinin korkunç maliyeti başka bir mesele…





Hatırlayalım. Harekat başladığında yaralanan tankçı uzman çavuş şunları söylemişti.





“3 gün bombaladık, 200 metre gittik, vurulduk”





Provokatif ama sorulması gereken bir soru şu:





Savaşının 1. ayı itibarıyla şehit sayısı 32.





1 ayda 10 km ilerleyen bir ordu 4 ayda kaç kilometre ilerler?





Bu gidişle dört ay sonra Afrin’e varabiliriz.





Bu sorunun ve cevabının ne kadar askerlikten uzak ve saçma olduğunu biliyorum.





11 şehit haberi önünde dumanlı yemek keyfi (her neyse?) yapan bakanlar, “hadi hazırlanın çıkışta Afrin’e gidiyoruz” diye sırıtıp espri yapan başbakanın olduğu yerde bu sorular çok mantıklı.





“Başkomutan”ın ve “Başkomutanının Genelkurmay başkanı”nın hesapları da böyle!





Peki o zaman dört ay sonra kaç şehidimiz olur?





Bu gidişle dört ay sonra Afrin’e girdiğimizde Allah korusun 128 şehidimiz olacak.





Bir de Erdoğan’ın şu korkunç hayalini hatırlayın:





“Şu ana kadar yaptıklarımız daha ısınma turları bile sayılmaz. Asıl büyük hamlelerimizi, ataklarımızı önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz.”





Buna hazır mıyız? Buna değecek mi?





Peki Afrin’e girdik. Orayı “fethetmiş” mi olacağız?





Oraya Süleyman Soylu’nun ormana kadın kaçırıp darp eden Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi gibi bir valiyi tayin edebilecek miyiz(!)





Erdoğan bunu da başaramayacak(!)





Afrin’in ne olacağını Milli Savunma Bakanından değil Gümrük Bakanı’ndan öğreniyoruz. Dün şunları dedi: “Biz, orada terör örgütlerinin Afrinlilere musallat olmasından kurtardığımızda Afrin’i, Afrinlilere bırakarak, kendi topraklarımıza çekileceğiz.” E hani YPG bize saldırıyordu da…





Yapacağımız tek şey bu: Bölgeyi Esat’a bırakıp döneceğiz. Tıpkı Fırat Kalkanın’da 67 şehit verip döndüğümüz gibi.





Yani daha “ısınma turları”ndan 32 şehit varsa dört ay sonra veya altı ay sonra kaç şehit olur?





TÜRKİYE’DE ASLA SORULAMAYAN SORULAR





Şu soruları soranı hapse atıyorlar!





1- Önceleri harekatın adı “terör örgütü’ne operasyon” idi. Sonra “emperyalist güçlere karşı savaş”a döndü. Şimdi ise “bölge halkını YPG zulümden kurtarma”oldu.





Bu savaşın amacı ne? Bizim bu savaştan ne “menfaatimiz” var?





2- Yakın tarihte Afrin’den Türkiye’ye yapılmış bir terör saldırısı yok. Peki o zaman Afrin’le alıp veremediğimiz ne?





3- Derdimiz PKK ise niçin Kandil’den başlamıyoruz? Erhan Başyurt’un dediği gibi “Terörle mücadele etmek, PKK’nın uzantılarına değil kendisine operasyon ile olur.”





4- Diyelim ki Afrin’i aldık sonra oraya yerleşecek miyiz? Yoksa Rusya’nın emelleri doğrultusunda Esat’a teslim etmek için mi savaşıyoruz?





5- Türkiye, Rusya’nın izni dahilinde uçuş yapabiliyor. İzin verdiği alanda ilerliyor. Bu durum bağımsız bir savaşı değil birilerinin piyonu olarak savaşmayı ifade etmez mi?





6- Düşman daima gücünü abartır. Başarısını duyurur. YPG, “Türkiye’ye atılan füzeleri biz atmadık, elimizde bu menzilde füze yok!” diyor. Peki o zaman Türkiye’ye atılan füzeleri kim atıyor? Ki bazılarının yakın köylerden atıldığı görülmüş.





Bunlar Afrin’e saldırıyı meşrulaştırmak için Hakan Fidan’ın attırdığı füzeler olmasın?





7- AKP’li siyasilerin herhangi birinin Afrin harekatına katılan tek bir çocuğu var mı? Hatta askerlik yapan var mı? Reis’leri onları niye Afrin’e götürmüyor. “11 eve daha nur yağdı, Ne mutlu onların ailelerine.” coşkusundan onları niçin mahrum ediyor?





SON BİR SORU:





8- Şu bir aylık harekatta tek bir ailenin evine ateş düşürmeye değecek ne elde edildi?





Afrin harekatının iç problemleri unutturmak, OHAL’i içselleştirmek, ekonomik çöküşe bahane hazırlamak ve seçim için yatırımı olmak dışında tek bir sebebi var mı?





“SAHİPSİZ ZÜRRİYET”





Meşhur hikayedir. Fakir çiftçinin üç oğlu vardır. Savaş çıkınca seferberlik memurlar kapıya dayanır. “Padişah efendimiz sefere çıkıyor. Bir oğlunu ver.” derler. Oğul seferde şehit düşer. Sonra ikincisini isterler. O da şehit olur. Yeni bir sefer için üçüncü oğulu istemeye gelince yaşı 70’a dayanan çiftçi öfkelenir. Memura der: “O Padişah Efendiye söyle, benim zürriyetime güvenip de sağa, sola savaş açmasın.”





Türkiye’nin “padişah efendi”si ise Erdoğan. Hiçbir “padişah efendi”ye böyle “sahipsiz bir zürriyet” nasip olmadı! 80 milyon “yurdum insanı” tamamen boş ve gereksiz bir savaşı “gerekli” sanıyor. Hatta muhalefet partileri, muhalefet gazeteleri bile savaşın zaruri olduğuna inanmış durumda. Olan fakir fukaranın çocuğuna oluyor.





Gariban asker bir hiç uğruna kurtlar sofrasına yem ediliyor!