Petrol zengini Suudi Arabistan nükleer güç olmak istiyor...

CNBC televizyonuna konuşan el-Cübeyir, bu konuda halihazırda 10 ülkenin hükümetleriyle görüştüklerini belirterek, ABD'yi nükleer yakıt üretimi konusunda diğer ülkelerin sahip olduğu hakların aynısını Suudilere de tanınmasına onay vermeye çağırdı.

Suudi Arabistan'ın önümüzdeki 20-25 yılda 16 nükleer reaktörü inşa etmeyi ve bu amaçla 80 milyar dolar yatırım yapmayı planladıklarını dile getiren Suudi bakan, Riyad'ın bu konuda ABD'nin desteğini beklediğini itiraf etti.





'PARTNER KONUSUNDA KARAR VERMEDİK'





El-Cübeyir, "Petrol potansiyelimizi korumak için nükleer santral sistemimizi oluşturma niyetindeyiz. Halihazırda 10 ülkenin hükümetleriyle görüşüyoruz ama henüz partner konusunda karar vermiş değiliz" dedi.