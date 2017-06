MİT, kontrollü darbeyi ihbar eden Binbaşı'yı yargıdan bakın nasıl kaçırmış

15 Temmuz’a ilişkin sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor. Özellikle Mayıs ayında başlayan davalarda ‘darbenin kontrollü şekilde’ iddiaları kuvvetli hale gelmişti. Bu destekler bir olayda o gün MİT’e darbeyi önceden ihbar verdiği iddia edilen binbaşıyla ilgili yaşanıyor. Darbe girişimini saatler öncesinden MİT’e giderek haberdar ettiği söyleyen Binbaşı O.K’nin yargıdan son anda kaçırıldığı ortaya çıktı. Kaçırılma işini de bizzat MİT’in yaptığı ortaya çıktı. İddiaya göre, söz konusu binbaşının birkaç yıl önceden MİT ile çalışmaya başladığı ve 15 Temmuz günü önceden hazırlanan bir plan çerçevesinde ihbarı yaptığı öne sürülmüştü.





Cumhuriyet’in haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimini MİT’e giderek ihbar eden ve sonrasında koruma amacıyla MİT’e alınan binbaşı O.K. hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yakalama kararı çıkardığı, ancak MİT’in devreye girmesinin ardından kararın son anda kaldırıldığı öğrenildi. Dosyası Ankara Başsavcılığı’na devredilen O.K. hakkında gizli bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Savcılığın O.K. hakkında darbeye teşebbüsten takipsizlik verip, sözde F… üyeliğinden dava açabileceği konuşuluyor.





15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün saat 14.20’de MİT’e giderek darbeyi haber veren, daha sonra teşkilat bünyesine alınarak ‘korunan’ Binbaşı O.K’ye ilişkin yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Kara Havacılık Komutanlığı’nda yaşananlara ilişkin dava açan savcı Alpaslan Karabay’ın binbaşı O.K’nin ifadesini alma girişiminin sonuçsuz kaldığını daha önce gündeme getirmişti. Buna ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre Ankara Başsavcılığı’na 19 Ocak 2017’de Yüksel Kocaman’ın gelmesinin ardından savcı Karabay, yeni bir girişimde bulundu. O dönem basında adı H.A olarak yansıyan O.K’nin MİT’e giderek Hakan Fidan’ın kaçırılacağı haberini verdiği sıkça gündeme geldi. Bunun üzerine savcı Karabay, MİT’e hitaben bir yazı hazırladı ve basında çıktığı şekilde böyle bir binbaşının MİT’e gelerek haber verdiğinin doğru olup olmadığını sordu. Söz konusu yazı, MİT’e gönderilmesi amacıyla Başsavcı Yüksel Kocaman’a sunuldu. Ancak bugüne kadar bu yazının MİT’e gönderilmediği ve savcıya da iade edilmediği öğrenildi.





Erdoğan izin vermiş





Öte yandan Binbaşı O.K. ile 11 Ağustos tarihinde eski Ankara Başsavcısı Harun Kodalak’ın yaptığı ‘mülakat’ın kriz yarattığı belirtildi. MİT’in o dönem buna itiraz ettiği, izin vermediği, buna karşılık konunun bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletildiği ifade edildi. Erdoğan’ın ‘ifadesi alınsın’ talimatı üzerine başsavcılığın O.K ile mülakat yaptığı, bunun resmi ifade olmadığı kaydedildi. Adliye kulislerine yansıyan bilgilere göre, O.K’nin gözaltına alınması direkten dönmüş. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü’nde yaşananlara ilişkin soruşturmayı yürüten Ankara Batı Başsavcılığı, o dönem Kara Havacılık’ta darbeye katılan bazı pilotlar hakkında yakalama kararı çıkardı. Bunlar arasında O.K’nin de olduğu öğrenildi. O.K, her yerde aranırken olaydan haberi olan MİT devreye girdi. Binbaşının darbeyi haber vermesindeki rolü savcılığa anlatılınca yakalama kararı kaldırıldı. Sincan Adliyesi’nde ‘şüpheli’ olarak kayda giren O.K’nin dosyasının daha sonra Kara Havacılık soruşturmasını yürüten Ankara Başsavcılığı’na devredildiği öğrenildi.