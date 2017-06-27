Suriye'de hava saldırısı: En az 57 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin el Mayadeen kentinde IŞİD'in hapishane olarak kullandığı bir binaya yönelik hava saldırısında en az 57 kişinin öldüğü bildirildi.





Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden salı günü yapılan açıklamada, saldırının pazartesi sabahı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin IŞİD tarafından esir alınan siviller olduğu belirtildi.

Gözlemevi yetkilileri, hapishanede sivillerin yanı sıra suç işlediği için cezaevine konan IŞİD üyelerinin de bulunduğunu belirtti. Saldırıda ölenlerin 11'nin IŞİD üyesi, 4'ünün ise gardiyan olduğu ifade edildi. Hapishanede 100'den fazla kişi bulunuyor.





Koalisyon güçleri mi sorumlu?





Gözlemevi yetkilileri, saldırının ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından düzenlendiğini tahmin ediyor.

Koalisyon güçleri tarafından Salı günü yapılan açıklamada ise pazar ve pazartesi günleri el Mayadeen'deki IŞİD'e ait hedeflere hava saldırıları düzenlendiği doğrulandı. Operasyonun planlamasında sivil kayıpların sayısının asgari düzeyde olmasına dikkat edildiği vurgulandı.





Açıklamada, düzenlenen 31 hava saldırısının 7'sinin hapishane binasının yakınlarındaki Deyr ez Zor'u hedef aldığı kaydedildi. Ancak açıklamada hapishane binasına yönelik saldırıdan söz edilmedi.





Sıklıkla hava saldırıları düzenleniyor





Koalisyon güçleri Suriye'nin doğusundaki bölgelerde düzenli olarak hava saldırıları düzenliyor. Geçen aylarda Suriye ve Irak'ta sivil kurbanların sayısının artması nedeniyle ABD eleştirilere maruz kalmıştı.

IŞİD'in önemli merkezleri olan Musul ve Rakka'daki çatışmalardan kaçan örgütün önde gelen isimlerinin Suriye'nin doğusunda, Irak sınırına yakın bölgelerde saklandığı tahmin ediliyor.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri geçen haftalarda bu bölgelere yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden verilen bilgilere göre bu bölgede yaklaşık bir ay önce düzenlenen bir hava saldırısında da 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi.





Suriye hükümeti ile müttefikleri de IŞİD'i hedef alan hava saldırıları düzenleniyor.

Kimyasal silah konusunda Moskova'dan açıklama

Öte yandan Moskova'dan yapılan açıklamada, Suriye hükümetinin kimyasal silahla operasyon hazırlığı yaptığına dair işaret olmadığı belirtildi.





Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov "istihbarat birimleri ile savunma bakanlığından meslektaşlarımızın bu yönde bilgisi olsaydı, bu endişelerini paylaşırlardı” açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray'dan pazartesi akşamı yapılan açıklamada ise Suriye hükümetinin kimyasal silahla saldırı hazırlığı içinde olduğu iddia edilmişti.





Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib yakınlarında bulunan Han Şeyhun kasabasına 4 Nisan'da düzenlenen kimyasal silah saldırısında 30'u çocuk, 87 kişi yaşamını yitirmişti. ABD saldırıdan Suriye hükümetini sorumlu tutmuştu.