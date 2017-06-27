Samanyolu Haber /Dünya / ABD’den Türkiye’yi çok kızdıracak açıklama /27 Haziran 2017 21:08

ABD’den Türkiye’yi çok kızdıracak açıklama

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Washington Yönetimi'nin Rakka'nın IŞİD'den temizlenmesinin ardından PKK bağlantılı PYD/ YPG güçlerine silah vermeye devam edeceğini açıkladı.

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Almanya’ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mattis, Suriyeli Kürtlere silah yardımının süreceğini söyledi.
Reuters’ın haberine göre Mattis, Türkiye’ye verilen silahları geri alma sözünün bir sonraki görevin yeri ve zamanına bağlı olduğunu vurguladı.
Gelecek hafta Brüksel’de Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’la bir araya gelecek olan Mattis, bütün silahların geri alınıp alınmayacağı konusundaki soruya ise “elimizden geleni yapacağız” şeklinde cevap verdi.

O SİLAHLAR GERİ ALINACAK

Mattis’in geçen hafta Işık’a mektup göndererek, YPG’ye gönderilen silahlarla ilgili Türkiye’nin duyduğu kaygıları gidermeye çalıştığı bildirilmişti.
Türk Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan Reuters haberinde YPG’ye tahsis edilen silahların IŞİD’e karşı operasyonlar sonlandıktan sonra geri alınacağını bilgisinin mektupta yer aldığı aktarılmıştı.
Ayrıca silahların envanter listesini de her ay düzenli olarak Türkiye ile paylaşacağı belirtilmişti.
Türkiye, PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD/ YPG güçlerine destek verilmesine şiddetle karşı çıkıyor.

ERDOĞAN TRUMP’A BİZZAT SÖYLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında ana omurgasını PKK bağlantılı YPG güçlerinin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) ağır silahlarla donatılmasının önünü açan tasarıyı imzalamıştı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti öncesi yaşanan bu gelişme, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı.
Hatta Erdoğan, Trump’la yüz yüze gerçekleştirdiği ilk görüşmede, Türkiye’nin pozisyonunu bir kez daha ABD’li mevkidaşına iletmişti.
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