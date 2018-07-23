Samanyolu Haber /Gündem / MİT’in Ukrayna’dan adam kaçırması Avrupa'yı ayağa kaldırdı... /23 Temmuz 2018 12:12

MİT’in Ukrayna’dan adam kaçırması Avrupa'yı ayağa kaldırdı...

On gün önce işadamı Salih Zeki Yiğit ve gazeteci Yusuf İnan’ın MİT’in illegal operasyonu ile ülkeden kaçırılmasından sonra dün yine alarm durumuna geçildi.

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MİT’in Ukrayna’dan iki Türk’ü kaçırmasıyla ilgili Avrupa Parlementosu’ndan (AP) tepki geldi. Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Yeşiller Grubu’nun Türkiye uzmanı Rebecca Harms, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonu için Ukrayna Başbakan Yardımcısı Ivanna Klympush ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin’i uyardı.








 


MASKELİ 3 KİŞİ GELDİ, MAHKEME KANUNLARA UYMADI’

12 Temmuz’da MİT’in, Azerbaycan ve Ukrayna’dan 2 kişiyi kaçırarak Türkiye’ye getirdiği açıklanmıştı. MİT tarafından Azerbaycan ve Ukrayna’dan Türkiye’ye kaçırılarak getirilen İsa Özdemir ve Salih Zeki Yiğit, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla arandığı iddia edilmişti.



15 Temmuz’da kaçırılan Yusuf İnan’ın eşi Katerina İnan ise, kocasının 2015 yılından bu yana Ukrayna’da evlilik üzerine aldığı oturumla yaşadığını belirterek yaşananları şöyle anlatmıştı:

“2015 yılında evlendikten sonra eşim Ukrayna’da oturum aldı. Ukrayna’nın güneyinde Mikolayev şehrinde yaşıyoruz, şehre yakın bir yerde kendi çiftliğimizde küçük baş hayvancılık yetiştiriciliği ile geçimimizi kazanıyoruz, iki çocuğumuz var. 12 Temmuz günü Ukrayna İstihbarat Teşkilatı’ndan (SBU) 3 görevli geldi, kimliklerini gösterdi ve kocamın memleketi İzmir’de, Türkiye’de arandığını söyledi. Kocam Rusça bilmiyor ve ne istediklerini anlamadı ve beni çağırdı, bir de polisi aradı. Polisle birlikte bir SBU aracı daha geldi. İçinden maskeli 3 SBU görevlisi indi ve kocamı zor kullanarak tutukladılar ve “bir köpek gibi” arabaya attılar. Ertesi gün, Mikolayev Mahkemesi kocamın Türkiye’ye iadesine karar verdi. Bu arada eşimi gözaltında nezarette tuttular. Avukatımız mahkeme kararına itiraz ve kocamın iltica başvurusu için gerekli evrakları toplamaya başladı. Avukatımız dosyayı 16 Temmuz’da vermeye hazırlanıyordu, çünkü biliyoruzki Ukrayna kanunlarına göre karara itiraz süresi 5 gün. Ancak 15 Temmuz akşamı Türk basınından kocamın çoktan Türkiye’ye gönderildiğini öğreniyorum.”

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