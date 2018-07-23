Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'den kongre açıklaması: Akşener’den başka aday yok /23 Temmuz 2018 12:27

İYİ Parti'den kongre açıklaması: Akşener’den başka aday yok

Seçimden kısa süre önce kurulan İYİ Parti, dün olağanüstü kongre kararı almış, Akşener de aday olmayacağını açıklamıştı.

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İYİ Partili vekiller, bugün partinin genel merkezinde toplandı.

‘Liderlere mesaj’
Burada gazetecilere konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, istifa olup olmadığı sorusuna, Akşener’in istifa etmediğini söyleyerek yanıt verdi.



Toplantıda geçmişte yaşadıklarını değerlendirdiklerini belirten Koncuk, Akşener’in Türkiye’deki tüm siyasi liderlere ‘son derece yiğitçe bir mesaj verdiğini’ ifade etti.

Akşener’den başka aday yok
İYİ Partili yönetici şöyle devam etti: “Parti içerisinde yaşanan her şeyi üstlenen bir genel başkan, bir cesur genel başkandır. Dolayısıyla çok sert tartışmalar yok, normal demokrasi içerisinde böyle tartışmalar elbet olacak, bunlar gayet normaldir. Genel başkanımız parti tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki doğrultusunda bir genel kurul kararı almıştır. Bu genel kuruldan daha da güçlenerek çıkacak bir İYİ Parti’dir. Aslında bunu konuşmamız lazım. Bu siyaseten ahlaki bir duruştur ve örnek bir duruştur. Milletimizin bu tarafına dikkat etmesi gerekir, değerlendirmesi gerekir. İYİ Parti’de sıkıntı yok, yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Kimsenin bir şüphesi olmasın.”

Koncuk, Akşener’in kongrede tek aday olacağını ve yollarına devam edeceklerini kaydetti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal da “Konuşuldu, görüşüldü, meselelerimiz değerlendirildi. Neticede bir kongre kararı alınmasını genel başkanımız kendisi istediler. Kongreye gidiyoruz” dedi.

Kongre tarihi belli oldu
Basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, ortak imzayla Akşener’i aday göstereceklerini söyledi.

Çıray, kongrenin de ağustosta yapılacağını açıkladı.
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