Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli’den İYİ Parti yorumu: Hanımefendi’yi ikna etmeliler /23 Temmuz 2018 11:54

Bahçeli’den İYİ Parti yorumu: Hanımefendi’yi ikna etmeliler

MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti'deki kriz için "Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyimutlaka ikna etmeliler. Ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamınısağlamalılar. Bu demokrasi ve İP açısından son derece faydalı olacaktır" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in olağanüstü kurultay kararı alıp, “genel başkanlığa aday olmayacağını” açıklamasına ilişkin, “Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler. Ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar. Bu demokrasi ve İP açısından son derece faydalı olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, partisinin genel merkezinde, gazetecilerin “İYİ Parti’nin Afyonkarahisar çalıştayında yaşananlara” ilişkin sorularını yanıtladı. İYİ Parti’nin iç işleriyle ilgili konularda yorum ve değerlendirme yapmayı etik bulmadıklarını belirten Bahçeli, “Hanımefendi, Twitter üzerinden bir açıklama yaparak aday olmayacağını ilan etmiş bulunuyor. Bu durumda Koray Aydın
ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler. Ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar. Bu demokrasi ve İP açısından son derece faydalı olacaktır.” ifadelerini kullandı.
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