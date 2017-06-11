Erdoğan bedelli askerliğe yeşil ışık mı yaktı?

'Erdoğan'dan bedelli askerliğe yeşil ışık' iddiası





Bedelli askerlik için sosyal medyada kampanyalar yürütülürken, Selma Yazıcı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar, ‘bedelliye yeşil ışık yakıldı’ yorumlarına neden oldu.















AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları kurucu üyesi ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın eşi Selma Yazıcı, İstanbul’da iki gün önce düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı iftarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen bir diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı.





Yazıcı, bedelli askerlikle ilgili sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Söz vermeyeyim ama Binali Bey’le konuşalım, değerlendirelim” değini yazdı. Yazıcı’nın bu paylaşımları bedelli askerlik bekleyenleri heyecanlandırırken, bir anda sosyal medyada da gündem oldu.





Selma Yazıcı’nın konuya ilişkin twettleri şöyle:













BBP’DEN DESTEK







Başbakan Binali Yıldırım ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bugüne kadar yaptıkları açıklamalarda bedelli askerlik için, “Gündemimizde yok” demişlerdi.





Ancak bedelli askerlik, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ‘SMA hastaları için kaynak olması şartıyla’ yaptığı teklif üzerine yeniden gündem olmuştu.





Destici’nin bu bedelli askerlik teklifine de hükümet kanadından olumsuz yanıt gelmişti.