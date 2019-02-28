Samanyolu Haber /Dünya / Mısır'daki tren kazasının sebebi makinist kavgasıymış /28 Şubat 2019 01:29

Mısır'daki tren kazasının sebebi makinist kavgasıymış

Mısır Başsavcılığı, başkent Kahire'deki tren kazasının, makinistlerin kavga etmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı.

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Mısır Başsavcısı Nebil Sadık, tren kazasıyla ilgili yürütülen inceleme sonucuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Başsavcı Sadık, park yerine geçiş için manevra yaptığı sırada lokomotiflerden birinin ters yönden gelen diğeriyle karşı karşıya kaldığını ve birbirlerine temas ettiğini belirtti.

Sadık, bunun üzerine makinistlerden birinin, lokomotifi durdurmadan ters yönden gelen diğer makinisti azarlamak için kokpiti terk ettiğini aktardı. Başsavcı Sadık, makinistsiz kalan lokomotifin yüksek hızla hareket ederek park yerinin sonundaki beton bariyere çarptığını ve ardından yangın çıktığını ifade etti.

Kazaya neden olan makinistin yakalanarak ifadesinin alındığını kaydeden Sadık, ayrıca kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespitlerinin yapılamadığını bu nedenle adli tıp uzmanlarından oluşan bir heyetin cesetlerden DNA örnekleri alacağını kaydetti.

Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayid, Kahire'nin Ramses bölgesindeki tren istasyonunda dün meydana gelen kaza ve sonrasında çıkan yangında 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını söylemişti.

Mısır Ulaştırma Bakanı Hişam Arafat, olayın ardından görevinden istifa etmişti.
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