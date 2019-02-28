Tunus'ta hakime tokmakla saldıran terör zanlısına müebbet

Tunus Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Mahkemeler Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, olay bir askeri mahkemede, Benkirdan kentinde 2016 yılında gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin davada yaşandı.







Açıklamaya göre, mahkeme başkanı tarafından sorgulanan zanlı, mahkeme heyetinin bulunduğu kürsüye hamle yapıp tokmağını alarak hakime saldırdı.





Mahkemedeki (sayısı verilmeyen) diğer sanıkların da mahkeme heyetine saldırmaya çalıştığı ancak zanlıların salondaki güvenlik güçleri tarafından engellendiği belirtildi.





Açıklamada, hakime tokmakla saldıran zanlı hakkında müebbet hapis cezası verilirken, 5 zanlı hakkında da 20 yıl hapis cezasına hükmedildiği bildirildi.





Hakimin durumunun iyi olduğu ifade edilen açıklamada, kararın temyize açık olduğu kaydedildi.





IŞİD yanlısı silahlı gruplar, Tunus'un Libya sınırındaki Benkirdan kentine Mart 2016'da silahlı saldırı düzenlemişti.





Çıkan çatışmalarda, 12 güvenlik gücü 7 sivil hayatını kaybetmiş, 55 militan da öldürülmüştü. Olayla ilgili açılan soruşturma sonucu, 52 kişi "IŞİD'e bağlı emirlik kurma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.