Samanyolu Haber /Dünya / Tunus'ta hakime tokmakla saldıran terör zanlısına müebbet /28 Şubat 2019 01:27

Tunus'ta hakime tokmakla saldıran terör zanlısına müebbet

Tunus'ta mahkeme tokmağıyla hakime saldıran terör zanlısı müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

SHABER3.COM

Tunus Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Mahkemeler Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, olay bir askeri mahkemede, Benkirdan kentinde 2016 yılında gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin davada yaşandı.

Açıklamaya göre, mahkeme başkanı tarafından sorgulanan zanlı, mahkeme heyetinin bulunduğu kürsüye hamle yapıp tokmağını alarak hakime saldırdı.

Mahkemedeki (sayısı verilmeyen) diğer sanıkların da mahkeme heyetine saldırmaya çalıştığı ancak zanlıların salondaki güvenlik güçleri tarafından engellendiği belirtildi.

Açıklamada, hakime tokmakla saldıran zanlı hakkında müebbet hapis cezası verilirken, 5 zanlı hakkında da 20 yıl hapis cezasına hükmedildiği bildirildi.

Hakimin durumunun iyi olduğu ifade edilen açıklamada, kararın temyize açık olduğu kaydedildi.

IŞİD yanlısı silahlı gruplar, Tunus'un Libya sınırındaki Benkirdan kentine Mart 2016'da silahlı saldırı düzenlemişti.

Çıkan çatışmalarda, 12 güvenlik gücü 7 sivil hayatını kaybetmiş, 55 militan da öldürülmüştü. Olayla ilgili açılan soruşturma sonucu, 52 kişi "IŞİD'e bağlı emirlik kurma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tunus'ta hakime tokmakla saldıran terör zanlısına müebbet Sonraki Haber >>

Izdıraplarla inlediğin zaman…

Izdıraplarla inlediğin zaman…

Muhteşem uzay görüntüleri

Muhteşem uzay görüntüleri

Zanlı nezaretin penceresinden kaçtı

Zanlı nezaretin penceresinden kaçtı

Marangozdan ilginç buluş

Marangozdan ilginç buluş

Yine A Haber rezaleti: Figüran tutup Erdoğan'ı övdürdüler

Yine A Haber rezaleti: Figüran tutup Erdoğan'ı övdürdüler

Ormanda alev hortumu paniği

Ormanda alev hortumu paniği

Erdoğan'ın selamıyla gelip isim isteyen AKP'lilere ev sahibinden cevap: Fişlemek için mi?

Erdoğan'ın selamıyla gelip isim isteyen AKP'lilere ev sahibinden cevap: Fişlemek için mi?

Her bela ve musibet bir ceza mıdır?

Her bela ve musibet bir ceza mıdır?

Cezaevindeki hak ihlallerini anlattı

Cezaevindeki hak ihlallerini anlattı

Trafik polisi kaza kamyondan kurtuldu

Trafik polisi kaza kamyondan kurtuldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:17:43