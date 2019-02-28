Samanyolu Haber /Dünya / BBC de Netflix'e rakip oluyor /28 Şubat 2019 01:31

BBC de Netflix'e rakip oluyor

İngiliz yayın kurumu BBC ve ITV, Netflix’e rakip bir platform oluşturmaya hazırlanıyor.

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BBC'den yapılan açıklamada, BBC ve ITV'nin, görüşmelerin son aşamasında oldukları, "BritBox" olarak adlandırılacak platformun bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesinin planladığı belirtildi.

BBC Genel Direktörü Tony Hall, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sunulacak hizmet karşılığında talep edilecek abonelik ücretinde de rekabetçi olunacağını söyledi.

ITV Üst Yöneticisi Damel Carolyn McCall ise kurulacak ortak platform için "İngiliz yaratıcılığının merkezi olacak" dedi.

McCall, "İngiltere'de internet kullanan evlerin yüzde 43'ü BritBox'a abone olmakla ilgileniyor. Burada bizim için bir fırsat penceresi var" değerlendirmesinde bulundu.


 
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