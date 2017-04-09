Samanyolu Haber /Gündem / Yurtdışında oy kullanma sırasında yaşanan son tuhaflıklar… /09 Nisan 2017 14:46

Yurtdışında oy kullanma sırasında yaşanan son tuhaflıklar…

16 Nisan referandumu için yurtdışında oy kullanma işlemi bugün sona eriyor. Türkiye gelecek hafta bugün tarihinin en kritik seçimlerinden birine giderken, yurtdışında oy kullanma sırasında yaşanan tuhaflıklara yenileri eklendi.

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Almanya'nın Frankfurt şehrinde oyunu kullanan Adnan İ. adlı bir vatandaş mührü çaldı. AKP lehinde paylaşımlar yaptığı öğrenilen Adnan İ’nin, 9 M NO'lu sandıkta oy verdikten sonra “Tercih” mührünü cebine koyup uzaklaştığı kısa süre içinde sandık kurulu üyelerince fark edildi.

Siirt Eruh doğumlu şahıs, peşinden giden görevliler tarafından otomobilinde mühürle birlikte yakalandı. Aynı araçta bulunan Konya Kulu ilçesine kayıtlı bir başka şahsın da kimlik bilgileri tutanağa işlendi.

Dün akşam saat 20.00 sularında gerçekleşen bu olaydan kısa süre önce de bir başka bir ilginç gelişme yaşandı.
Frankfurt yakınlarında bulunan Hanau'dan geldiği belirlenen Gülşen A. isimli seçmen, oy kullanabilmek için hem pasaportunu hem de nüfus cüzdanını gösterdi.

Nüfus cüzdanıyla yapılan kontrolde oy hakkının bulunmadığı görüldü. Bunun üzerine pasaporttaki TC kimlik numarasına bakıldı.
Kimliği ile pasaportundaki numaraların farklı olduğu ortaya çıkan Gülşen A’nın oyunu kullanmasına izin verildi. Oysa her Türkiye Cumhuriyet vatandaşının yalnızca bir TC kimlik numarası bulunuyor.
Almanya'nın Hannover kendinde yaşanan bir diğer olayda ise Türkçe öğretmeni olan Ali Osman E, isimli sandık başkanı, sandık kurulu üyeleriyle ikinci kez kavga çıkardı.
Daha önce CHP'li üyeyi tehdit ettiği öne sürülen ve uyarı cezası alan kurul başkanı, bu kez engelli bir seçmenle kabinine girdi. Kendisini uyaran diğer üyelere tepki gösteren, Ali Osman E, “Feriştahına şikâyet edebilirsiniz”” diye bağırdı.
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