'Bir Evladın Babasına hasreti'

Sosyoloji bölümü öğrencisiyim. Babam 22 yıllık polis memuru idi. 672 KHK ile ihraç edildi. Daha sonra da Bylock gerekçesi ile gözaltı ve tutuklama oldu. Ancak babamın telefonu tuşlu bir telefon ve uygulamanın kullanılmasına imkân yok. Ki bizim hiçbir şekilde bir terör örgütüyle bağlantımız bulunmuyor.





Yıllarını vatanı uğruna elinde silah tutarak geçiren bir insanın ellerinde o kelepçeleri görmek, inanın, bir evlâda verilebilecek en büyük acı ve başlı başına bir adaletsizliktir.





Babam bizleri ülkesi uğruna her zaman ihmal etti, asla sesimizi çıkarmadık. Uykusundan, yemesinden, içmesinden, evlâtlarından fedakârlık yaptı. Ülkesi, milleti ve değerleri için çalıştı hep. Şimdi ise hiç kullanmadığı bir program yüzünden “Örgüt ile iltisakı söz konusu” denilerek tutuklanmış durumda.





Ben 22 yaşındayım ve bu durum, bu adaletsizlik benim psikolojimi çok kötü etkiliyor.





Ailem beni vatanıma, milletime hayırlı bir evlât olayım, okuyayım diye yetiştirdi. Fakat bu yolda eğitimime odaklanamıyorum.





Ben babamı yeniden görmek ve ona sarılmak istiyorum. Babam şehrin ışıklarını artık görebilsin; gökyüzüne tellerin arasında değil, özgür bir şekilde bakabilsin istiyorum.





Ülkemiz için adalet istiyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi “Önce adalet yıkılır; sonra devlet!. Bu yüzden adalet için desteklerinizi bekliyorum. Benim sizden istediğim tek şey adalet için bana yardımcı olmanız ve babamı o dört duvardan kurtarmak. Teşekkürler.