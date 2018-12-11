Samanyolu Haber /Dünya / Mısır da sarı yelek satışını yasakladı /11 Aralık 2018 19:42

Mısır da sarı yelek satışını yasakladı

Mısır hükümeti, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifasıyla sonuçlanan 2011'deki ayaklanmanın yıl dönümü öncesinde Fransa'daki protestoların simgesi haline gelen sarı yelek satışını ülke genelinde yasakladı.

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Mısır, Fransa'da haftalardır devam eden Sarı Yelekler prostestolarının ardından ülkede de benzer gösterilerin patlak verebileceği endişesiyle fosforlu yelek satışına sınırlama getirdi.

Hükümet, iş güvenliği malzemeleri satan şirketlerden perakende satışlarını durdurmalarını, yelekleri sadece onay verilen şirketlere ve polis izniyle satmalarını istedi.

YASAK OCAK AYI SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Ülkede gelecek ay, 2011'de eski Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'i deviren kitle gösterilerinin yıldönümü ve hükümetin ülkedeki muhalif grupların Fransa'daki eylemleri örnek alabileceğinden kaygı duyduğu belirtiliyor.

Emniyet yetkilileri sarı yelek satışlarına getirilen sınırlamanın Ocak sonuna kadar geçerli olacağını duyurdu.

Mısır hükümetinin, son iki yıldır ayaklanmanın yıldönümü olan 25 Ocak'ta gösteri yapılmasına izin vermiyor.

Fransa'daki eylemlerde göstericilerin giydiği sarı yelekler, hükümet karşıtı tepkinin simgesi haline gelmişti.
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