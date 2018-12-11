Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin ihraç ettiği petrol miktarı ilk kez ithalatını geçti /11 Aralık 2018 19:24

ABD'nin ihraç ettiği petrol miktarı ilk kez ithalatını geçti

ABD Enerji Bakanlığının verilerine göre ABD'nin petrol üretimi kasım sonunda ilk kez ithalatını geride bıraktı.

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Bu gelişme Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın ABD’nin baskısına rağmen petrol üretiminde kısıntıya gittiği günlerde yaşandı.

Söz konusu verilere göre kasım ayının son haftası tüm ham ve rafine edilmiş ürünler hesaba katıldığında ABD günlük 211 bin varil petrol ihraç etti.

ABD'nin petrol üretiminin petrol ithalatını geçmesi trendinin gelecek yıllara yayılarak sürmesi bekleniyor.

Geleneksel olarak dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Amerika, ham petrol ihracatını yasaklayan kanunu Obama döneminde iptal etmişti.

ABD'nin 2019 yılında günlük petrol üretiminin 12 milyon varile yükselmesi bekleniyor. Bu 2016 yılı verilerine göre günlük petrol üretim miktarının 3 milyon varil arttığını gösteriyor.

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