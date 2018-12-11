Samanyolu Haber /Dünya / Çin'den misilleme... Kanadalı eski diplomatı gözaltına aldı /11 Aralık 2018 20:01

Çin'den misilleme... Kanadalı eski diplomatı gözaltına aldı

Kanadalı eski bir diplomatın Çin'de gözaltına alındığı bildirildi.

SHABER3.COM

Merkezi Brüksel'de bulunan Uluslararası Kriz Grubu, 2017'den bu yana Kuzeydoğu Asya danışmanı olan Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig'in Çin'de gözaltına alındığını açıkladı.

Grup, Kovrig'in durumu konusunda daha fazla bilgi edinmeye ve ivedilikle serbest bırakılmasını sağlamaya çalıştıklarını duyurdu.

The Globe, Mail in Toronto ve Kanada yayın kuruluşu da adı açıklanmayan kaynaklara dayanarak, Kovrig'in gözaltına alındığı haberlerine yer verdi.

Kanadalı yetkililer ise henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Uluslararası Kriz Grubu'nun internet sayfasında, Kovrig'in daha önce Pekin, Hong Kong ve BM'de diplomatlık görevini yürüttüğü ifade ediliyor.

Olayın, Çinli teknoloji devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun, Washington yönetiminin talebi üzerine İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada makamları tarafından 1 Aralık'ta Vancouver kentinde gözaltına alınmasına misilleme olabileceği ifade ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çin'den misilleme... Kanadalı eski diplomatı gözaltına aldı Sonraki Haber >>

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

102 yaşında paraşütle atladı

102 yaşında paraşütle atladı

Arabanın ne zaman geleceği belli olmaz

Arabanın ne zaman geleceği belli olmaz

İstanbul'un 'Üsküdar' diyemeyen bir valisi var

İstanbul'un 'Üsküdar' diyemeyen bir valisi var

Polisin göstericiyi vurma anı!

Polisin göstericiyi vurma anı!

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Yeni Bamteli yayınlandı....

Yeni Bamteli yayınlandı....

Fransa'da Apple mağazasını talan ettiler

Fransa'da Apple mağazasını talan ettiler

Konya'da üretilen ilk insansı robot kontrolden çıkıp sahneden düştü

Konya'da üretilen ilk insansı robot kontrolden çıkıp sahneden düştü

Sarı yelekli Türk'ten TRT'ye: Tayyip de gidecek Macron da gidecek

Sarı yelekli Türk'ten TRT'ye: Tayyip de gidecek Macron da gidecek
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:55:38