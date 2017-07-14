Samanyolu Haber /Gündem / Milyonların kalbinden nasıl sileceksiniz? /14 Temmuz 2017 22:23

Milyonların kalbinden nasıl sileceksiniz?

Yeni yayınlanan KHK'da Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün madalyaları geri alındı.

Galatasaray'da vefa kazandı; Hakan ve Arif ihraç edilmedi

Resmi Gazete'de yayımlanan 692 Sayı KHK ile 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar geri alındı.
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