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Milyonların kalbinden nasıl sileceksiniz?
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Milyonların kalbinden nasıl sileceksiniz?
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14 Temmuz 2017 22:23
Milyonların kalbinden nasıl sileceksiniz?
Yeni yayınlanan KHK'da Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün madalyaları geri alındı.
Galatasaray'da vefa kazandı; Hakan ve Arif ihraç edilmedi
Resmi Gazete'de yayımlanan 692 Sayı KHK ile 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar geri alındı.
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Milyonların kalbinden nasıl sileceksiniz?
Yeni yayınlanan KHK'da Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün madalyaları geri alındı.
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