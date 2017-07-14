Samanyolu Haber /Gündem / Koray Çalışkan ile ilgili flaş karar /14 Temmuz 2017 22:19

Koray Çalışkan ile ilgili flaş karar

Aralarında 20 profesörün de bulunduğu operasyonda gözaltına alınan akademisyen Koray Çalışkan ev hapsiyle serbest bırakıldı. 42 akademisyen ile ilgili sorgu süreci devam ediyor

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Koray Çalışkan, Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

İfadesi alınan Koray Çalışkan, adli kontrol kararı verilmesi şartıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILACAK

Nöbetçi hakimlik, Çalışkan’ın serbest bırakılmasına, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) ilgili maddesi gereğince “konutunu terk etmekten yasaklanmasına” hükmetti. Çalışkan’a elektronik kelepçe takılacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Başsavcılığın talimatıyla çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Boğaziçi ve Medeniyet üniversitelerinde görev yapan ve aralarında akademisyenlerin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenlemişti.  Aralarında Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli 19 profesör, Boğaziçi Üniversitesinde görevli 1 profesör ve doçentin de yer aldığı 8 kişi hakkında da gözaltı kararı çıkarılmıştı. Polis ekipleri,  Boğaziçi Üniversitesinde görevli akademisyen Koray Çalışkan’ın da aralarında yer aldığı 42 kişiyi gözaltına almıştı.
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