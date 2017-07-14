Samanyolu Haber /Gündem / 'AK Parti'den katılacaklar var' /14 Temmuz 2017 22:38

'AK Parti'den katılacaklar var'

MHP'den ihraç edilen ve Meral Akşener'in kuracağı partiye katılma kararı alan bağımsız Milletvekili Nuri Okutan, "TBMM'de parti grubu kuracak güce ulaştıklarını" öne sürdü.

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'Akşener'in partisi TBMM'de grup kuracak, Ak Parti'den de katılacaklar var'

KRT'de Çağlar Cilara'ya konuk olan MHP'den ihraç edilen ve Meral Akşener'in kuracağı partiye katılma kararı alan bağımsız Milletvekili Nuri Okutan, TBMM'de parti grubu kuracak güce ulaştıklarını söyledi.

Okutan bu konuda "AKP'den de destek gördüklerini"  iddia etti.

'NET BİR ŞEKİLDE CEVAP VERELİM'

Meral Akşener liderliğinde yeni kurulacak olan parti TBMM'de grup kurabilecek mi şeklindeki soruya yanıt veren Okutan, "Biz net bir şekilde sizin cevabınızı verelim, biz Meclis'te grup kurabileceğiz. Bir taraftan entelektüel, zihinsel alt yapıyı hazırlayıp diğer taraftan teşkilatlanma çalışmalarını yürütüyoruz" dedi.

Meclis'te AKP'lilerin kendisine, 'iyi yoldasınız, devam edin' dediğini öne süren Okutan, Akşener'in kuracağı partinin Meclis grubu oluşturmasına AKP'den de destek geleceğini söyledi.

Okutan anketlerde Meral Akşener'in kuracağı partiye oy verecek olanların yüzde 26 olarak gözüktüğünü de savundu.
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