Anayasa Mahkemesi'nden Hocaefendi'ye özel karar





AYM, kararını “memurlar.net” isimli internet sitesinde haber müdürü olarak görev yapan Hakan Yiğit’in 17-25 Aralık soruşturmalarından sonra "Gülen'in En Büyük Abiyle Görüşmesi İnternete Düştü" başlığıyla yayımladığı haberden dolayı cezalandırılması ile ilgili yaptığı başvuruyla ilgili aldı.





AYM, Yiğit'in aldığı cezanın hak ihlali olduğuna karar vererek sözkonusu görüşmenin yayınlanmasının basın ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna hükmetti.





Ancak şu an Damat Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın wikileaks'a düşüp ifşa olmuş görüşmelerini yayınladıkları için Başta Tunca Öğreten olmak üzere çok sayıda gazeteci tutuklu durumda.





Oysa Hocaefendi'nin telefon konuşması yasa dışı dinlenmiş ve memurlar.net tarafından yayınlanmıştı. Yani ifşa olmamış bir görüşmenin yayınlanması da sözkonusuydu.





Sözkonusu Damat Albayrak olunca gazeteciler tutuklu tutulmaya devam ederken, sözkonusu Fethullah Gülen Hocaefendi olunca gazetecilere para cezası verilmesine bile gerek görülmedi.





AYM'nin verdiği bu kararın her kes için uygulanması gerektiğinin altını çizen hukukçu ve hak savunucusu ?Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz bu karardan sonra aynı suçtan tutuklu bulunan tüm gazetecilerin derhal tahliye edilmeleri gerektiğinin altını çizdi.