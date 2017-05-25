Milliyet’ten Sedat Peker’e ‘En hayırsever iş adamı’ ödülü!

Milliyet Gazetesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Şehrin En İyileri Ödül Töreni'nde bu yıl “En hayırsever iş adamı” kategorisinde ödül organize suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen Sedat Peker’e verildi. Sedat Peker ödülünü duayen sanatçı Selda Alkor’un elinden aldı.







Yeme-içme, mekan, otel, işletmeci, marka sahibi, iş adamı, şef, ve AVM’lerin bulunduğu 50 farklı kategoride ödüller verildi. ‘Milliyet Şehrin En İyileri’ ödüllerinde “En Hayırsever İş Adamı” ödülünü Sedat Peker’in alması ise tartışmaya yol açtı.





Peker son olarak Barış Akademisyenleri'ne ve başkanlık referandumunda “Hayır” diyenlere yönelik tehdit eden açıklamalarıyla gündeme gelmişti.





Akademisyenlere “Oluk oluk kan akıtacağız” diyen Peker, Avrupa'da “Hayır” mitingi yapanlara da “terörist” diyerek, AB ülkelerini uyarmış, “Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar öğretisiyle yetişen neslimizin Avrupa'nın her noktasında Gezi olaylarından çok daha beter olan şeyleri nasıl yapabileceğimizi, o gün geldiği zaman tam olarak öğrenecekler” ifadelerini kullanmıştı.