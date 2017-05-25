Samanyolu Haber /Gündem / Mafya yöntemi: Myannar'da şu an Türk Büyükelçi Furkan Sönmez'i Türkiye'ye kaçırmaya çalışıyor /25 Mayıs 2017 12:12

Mafya yöntemi: Myannar'da şu an Türk Büyükelçi Furkan Sönmez'i Türkiye'ye kaçırmaya çalışıyor

Erdoğan rejiminin, yurt dışında yaşayan Hizmet Hareketi mensubu üyelerini kaçırma ve Türkiye’ye getirme operasyonları devam ediyor.

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Bunun en son örneği Myanmar’da yaşanıyor.

Furkan Sönmez, Eşi Ayşe Sönmez ve  bebekleri Sibel Sönmez, Myanmar Havalimanından Taylan’da uçmak için havalimanına gittiklerinde, uçağın kapısında Myanmar polisi ve Türkiye büyükelçisi tarafından uçağa sokulmadı.

Daha sonra pasaportlarına el konuldu.

Büyükelçi, gece Emirates havayollarına ait bir uçak ile Türkiyeye göndermek istedi.

Buna itiraz eden Sönmez bunu engelliyor.

Furkan Sönmez, Eşi Ayşe Sönmez ve  bebekleri Sibel Sönmez şuan Myanmar Yangon şehri Uluslararası havalimanındalar.
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