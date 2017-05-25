Mafya yöntemi: Myannar'da şu an Türk Büyükelçi Furkan Sönmez'i Türkiye'ye kaçırmaya çalışıyor

Bunun en son örneği Myanmar’da yaşanıyor.







Furkan Sönmez, Eşi Ayşe Sönmez ve bebekleri Sibel Sönmez, Myanmar Havalimanından Taylan’da uçmak için havalimanına gittiklerinde, uçağın kapısında Myanmar polisi ve Türkiye büyükelçisi tarafından uçağa sokulmadı.





Daha sonra pasaportlarına el konuldu.





Büyükelçi, gece Emirates havayollarına ait bir uçak ile Türkiyeye göndermek istedi.





Buna itiraz eden Sönmez bunu engelliyor.





Furkan Sönmez, Eşi Ayşe Sönmez ve bebekleri Sibel Sönmez şuan Myanmar Yangon şehri Uluslararası havalimanındalar.