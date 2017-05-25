Samanyolu Haber /Gündem / 'Yanıtsız kalmasın adalet önüne çıkarılsın' /25 Mayıs 2017 09:42

'Yanıtsız kalmasın adalet önüne çıkarılsın'

Tasarıda, Erdoğan’ın olay anının hiçbir aşamasında tehlike altında olmadığına dikkati çekiliyor ve Cumhurbaşkanı’nın güvenlik ekibinin Amerikan topraklarında üçüncü kez şiddet eylemine karıştığı belirtiliyor.

ABD'de protestoculara dayak talimatını Erdoğan böyle verdi

ABD Meclisi'ne Erdoğan tasarısı
  
ABD Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sırasında Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği Konutu önünde yaşanan olayları kınayan bir karar tasarısı sunuldu.

Tasarı, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Ed Royce ve komisyonun kıdemli Demokrat üyesi Eliot Engel ile Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Kevin McCarthy ve önde gelen Demokrat üye Steny Hoyer tarafından hazırlandı.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre; komisyonda yarın görüşülecek olan 354 no’lu tasarıda “16 Mayıs’ta Türk Büyükelçi’nin konutu önünde barışçıl protestoculara karşı şiddetin kınandığı” belirtilerek, sorumluların adalet önüne çıkarılması ve gelecekte benzer olayların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması çağrısı yapılıyor.

“BU EĞİLİMİ TÜMÜYLE ORTADAN KALDIRMALIYIZ”

Tasarıyı sunan dört Kongre üyesi ortak bir açıklama yaptı ve şunları kaydetti:

“Amerikan topraklarında Türk güvenlik güçleri tarafından barışçıl protestoculara herhangi bir provokasyon olmadan saldırılmasının yanıtsız kalmaması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması gerektiğini net olarak ortaya koymak için iki parti olarak bu tasarıyı sunuyoruz. Geçen hafta protestoculara karşı girişilen saldırı, Erdoğan hükümetinin benzer davranışlarının bir modelini oluşturuyor. Bu baskı ideolojisinin, demokrasi ve temel hakları bunların tersini uygulamak isteyenlerden korumak için kurulan NATO’nun güçleri içerisinde yer bulduğu şeklinde tehlikeli bir mesaj gönderiyor. Bu eğilimi tümüyle ortadan kaldırmalıyız ve ABD’nin insanların iktidarlara karşı şiddet içermeyen yollarla seslerini yükseltme hakkını engellemeye yönelik her türlü girişimi reddettiğini net olarak vurgulamalıyız.”
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