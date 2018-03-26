Milli Eğitim Bakanlığı'nın derdi başka

Türkiye'de öğrencilerin eğitim kalitesi ortalamanın çok altında... Uluslararası PISA testi sonuçlarına göre, Türkiye'deki öğrenciler bilim, matematik ve okumada OECD ortalamasının altında kaldı. Son değerlendirmeye göre Türkiye 72 ülke arasında 50. sırada yer alırken performansı sürekli geriliyor...





Milli Eğitim Bakanlığı bu sonuçları beğenmeyip “yerli ve milli” PİSA testi ABİ- DE araştırmasından da hüsran çıktı. Bakanlığın araştırmasına göreçocukların yüzde 70’i orta ve alt düzeyde kalmıştı.. Bu konuları dert etmeyen Bakanlık şimdi öğrencilere yemek yapmayı öğretecek... Tabi ki ‘Yerli ve milli’ yemek tarifi olacak...







Okullarda, “Ders de çalışırım, yemek de yaparım” adlı “yemek tarifi” yarışmasının uygulanmasına izin veren bakanlık, öğrencilere “yerel ve milli kültüre ait değerlerden biri olan zengin Türk mutfağını tanımaları” için yemek yaptıracak. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin başvurusuyla tüm resmi ve özel liselerde düzenlenecek olan etkinlik, 26 Mart-16 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak. Bakanlığın yeni yarışmasının gerekçesi “Genç kuşakları yerel ve milli kültüre ait değerlerden biri olan zengin Türk mutfağını tanımaları ve ders dışı zamanlarında Türk mutfağının zenginliklerini keşfetmeyi ve yemek yapabilmeyi de başarabilmeleri” ifadeleri ile açıklandı.







Jüri önünde yarışma





Yarışmanın amacına ilişkin ise “Üniversite sınavının yaratmış olduğu stresi aday öğrencilerin üzerinden bir nebze atmalarını sağlamak” denildi. Öğrencilerin 26 Mart’a kadar başvurmasını isteyen bakanlık, “Ana yemek ve tatlı olmak üzere iki kategori üzerinden online başvuru ile üniversitenin ilgili birimine gönderilecek tarifler ve görselleri ilk aşamada Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Aşçılık-Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü hocaları tarafından değerlendirilerek her kategori için 20’şer tarif seçilecektir. Seçilen 40 tarif, sosyal medya üzerinden halkoylamasına sunulacaktır. Tatlı ve ana yemek olarak iki kategoride 8’er finalist yarışacaktır. Finalistler, 16 Nisan’da Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu mutfağında jüri üyelerinin önünde yarışacak” takvimi ile yarışmaya katılım talimatı verdi.