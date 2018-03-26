Samanyolu Haber /Gündem / 'Yav Reis bir de diktatör olaydın ne yapardın acep' /26 Mart 2018 10:49

'Yav Reis bir de diktatör olaydın ne yapardın acep'

Aydın Engin: Anayasal güvenceye alınmış bir hakkı geri almak Reis dahil kimsenin haddi değil

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Cumhuriyet gazetesi yazarı Aydın Engin, Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin Harekatı için lokum dağıtan gruba bir başka gruptan öğrencilerin 'savaşın lokumu olmaz' diyerek tepki göstermesinin ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçili öğrencileri hedef göstermesini eleştirdi. Aydın, “Yav Reis bir de diktatör olaydın ne yapardın acep”  dedi.
 
Aydın Engin'in Cumhuriyet'te, "Ya bir de diktatör olsaydı…" başlığı ile yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:


Bildiğim kadarıyla okuma (eğitim) hakkı, anayasal güvence altında bir hak. Anayasal güvenceye alınmış bir hakkı geri almak kimsenin (Reis dahil kimsenin) haddi değil.

Belki, yargı kararıyla bu hak geri alınabilir ama onun bile hukuksal bir kılıfı bulunmalı. Bu da pek kolay olmasa gerek. Yani Reis’in sözlerini buyruk kabul eden bir yargıç “Mahkememiz şu, şu ve şu kişilerin üniversitelerde okuma hakkını iptal etmiştir” gibi bir karar vermeye kalkarsa hem komik hem rezil olur.


Peki, ortada yargı kararı bile yokken, taa Samsun dolaylarından naralanıp “Bu gençlere üniversitelerde okuma hakkı vermeyeceğiz” diye hüküm kesip kendi kafasınca karar veren bir siyasetçiye siyasal literatürde ne denir?

Soruyu uluslararası ilişkiler, devletler hukuku, siyaset sosyolojisi gibi akademik alanlarda eğitim veren hocalar cevaplasın.

Ben, sadece “Yav Reis bir de diktatör olaydın ne yapardın acep” diye sormakla yetinip bu riskli yazıyı noktalayayım…
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