Cumhuriyet gazetesi yazarı Aydın Engin, Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin Harekatı için lokum dağıtan gruba bir başka gruptan öğrencilerin 'savaşın lokumu olmaz' diyerek tepki göstermesinin ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçili öğrencileri hedef göstermesini eleştirdi. Aydın, “Yav Reis bir de diktatör olaydın ne yapardın acep” dedi.

Aydın Engin'in Cumhuriyet'te, "Ya bir de diktatör olsaydı…" başlığı ile yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle: