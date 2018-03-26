Samanyolu Haber /Gündem / AKP borcundan dolayı Mardin'de 280 köyün elektrik ve suyunu kesti... /26 Mart 2018 11:20

AKP borcundan dolayı Mardin'de 280 köyün elektrik ve suyunu kesti...

Mardin'e bağlı 280 köyde yaşanan elektrik kesintilerinden sonra su sıkıntısı başladığı kaydedildi. Elektrik faturalarının ödenememesi nedeniyle elektrik faturalarına ödeyenler de cezalandırıldı.

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Mardin genelinde 280’e yakın köyde yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı bir araya gelen Derik Muhtarlar Derneği üyeleri, “İstediği yere kayyum atayan hükümet, DEDAŞ’a neden el atmıyor?” diye sorarak, “Aboneleri iptal edip, eski usul tarım yapacağız” dedi. Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 120, Derik’te 50, Nusaybin’de 70 ve merkez ilçe Artuklu’nun 40 köyüne, 9 gündür elektrik verilmiyor. “Kaçak elektrik ve ödenmeyen faturalar” gerekçesini öne süren Dicle Elektrik A.Ş. (DEDAŞ), borcu olan olmayan onbinlerce yurttaşı mağdur ediyor. Günlük su ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelen köylüler, tarımsal arazileri de sulayamıyor. Yurttaşları canından bezdiren kesintilerin sona ermesi için bir araya gelen Derik Köy Muhtarları Derneği üyesi 50 muhtar, sorunun giderilmesi için çaba harcamayan yetkililere tepki gösterdi. 
 
‘BORCU OLMAYAN KÖYLÜ NE YAPSIN?’
 
Derik Köy Muhtarları Derneği (DMD) Başkanı Mehmet Reşat Çelik, DEDAŞ’ın, “Kuyuların borçları ödenmiyor” gerekçesiyle elektrikleri kestiğini aktardı. “Borcu olmayan çiftçilerden ve köylülerden ne istiyorlar?” diye soran Çelik, günde 2 ya da 3 saat verilen elektriğin günlük su ihtiyaçlarını karşılayamadığını dile getirdi. Bazı yetkililer ile bu sorunu çözmek için görüşme aldıklarını fakat olumlu bir cevabın kendilerine verilmediğini belirten Çelik, “Halk elektriğin verildiği 2 saatte kendi ihtiyaçları mı, hayvanları ya da tarlalarını sulamak için mi su stoklasın? Bu halk ne yapsın? Yetkililer bu duruma acilen el atması gerekmekte. Bu şirketin köylülere elektrik vermeye niyeti yok” dedi. 
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