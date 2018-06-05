Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren İnce, “Millet de sanıyor ki Türkiye’nin en büyük hatibi ama camdan okuyor” diye konuştu. Ankara turunun ilk durağı olan Sincan Lale Meydanı’nda vatandaşlara seslenen İnce’nin açıklamalarından satır başları şöyle:







24 Haziran’da yapacağımız seçimin son Ankara mitinginin provalarını yapıyoruz. 1 milyon kişi toplamalıyız. Rakibim çok güçlü. Benim rakibim kim biliyor musunuz, rakibim prompter, prompter. Millet de sanıyor ki Türkiye’nin en büyük hatibi ama camdan okuyor camdan. Diyarbakır’da Kürt sorununu çözmek için candan konuşan biri lazım camdan konuşan değil.





?Uçağı yerli değil, gözlüğü yerli değil. Milli olsaydı bunlar Süleyman Şah’ı oradan oraya gezdirirler miydi? Sağlığında bile o kadar gezmedi.





Devletin 2017’de 901 milyon kira ödemiş devlet. Araç kirası olarak 549 milyon kira ödemişler. 16 yılda borucumuzu 451 milyona çıkardılar. Bir yanda eski var, öteki yanda umut var gelecek var. Bunu 16 yıldır denedik, iktidara geldiklerinde dolar 1.30’du şimdi 5 lira oldu.





‘ERDOĞAN HEPİMİZE ZARARLI’





Erdoğan Adıyaman’a gelmiş demiş ki tütün zararlı. Adıyaman tütününde zehir var da Amerikan tütütünde vitamin mi var. Erdoğan hepimize zararlı. Bunlar emparyalizmin uşağı olmuş. Ben Türkiye’yi Ankara’dan yöneteceğim, Ankara’dan.





Şehir hastaneleri yaptılar yüzde 70 doluluk garantisi verdiler. 25 yıl kira ödemeye söz verdi devlet. Bayramda İstanbul’a gidecek var mı? Bayramda İstanbul’a gittiğinizde Demirel’in yaptığı köprüden bedava Erdoğan’ın köprüsünden 114 liraya geçeceksiniz.





Erdoğan’la aramızdaki fark: O gelecek seçimleri düşünüyor. Ben gelecek nesilleri düşünüyorum.





EVDEKİ KOLTUKLARI 16 SENE AYNI YERDE TUTAR MISINIZ?





Metalde yorgunluk olursa tepeye kadar gider. Belediye başkanından başladıysa cumhurbaşkanına kadar gider. Bir bahar temizliği işte 24 Haziran böyle olacak. Yenilik olacak değişim. Evdeki koltukları 16 sene aynı yerde tutar mısınız? İşte şimdi değiştirme sırası. Tamam mı?





Dışarıdakiler kararsız gibisiniz, ya Allah’ın güneşi varken ampüle gerek yok. Siz de yardımcı olacaksınız. Komşuyu teyze kızını ikna etmek size ait.





YSK var ya YSK Pazar günü oyumu kullanıp Ankara’ya geleceğim. 50 bin avukatla bekleyeceğim, merak etmeyin kimse sizin oyunuzu çalamaz.