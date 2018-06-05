OHAL karakollarındaki işkence ilk kez fotoğraflandı

Olağanüstü Hal’de (OHAL) gözaltına alınanlara yapılan işkence iddiaları ilk kez fotoğraflanarak, belgelendi. İstanbul Bağcılar’da 16 Mayıs gecesi polis tarafından durdurulan otomobildeki dört kişi, araçta bulunan pompalı silah nedeniyle gözaltına alındı. Bağcılar 100. Yıl Kemalpaşa Polis Merkezi’ne götürülen dört kişi sorgu öncesi kaba işkenceye maruz kaldı.





İşkence gören dört kişinin suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturma dosyasına giren fotoğraflarda gözaltına alınanların sorgusuz sualsiz karakolun kalorifer borularına kelepçelenerek şiddet uygulandığı görülüyor.





ASIL İŞKENCE KAMERASIZ ODADA YAPILIYOR





Mezopotamya Ajansı’ndan Hayri Demir‘in haberine göre, karakolda işkence yapılanlardan Serkan Sezer, işkencenin araçta yapılan arama sırasında babasına ait pompalı tüfeğin bulunmasıyla başladığını belirtiyor.





Pompalı tüfeğin bulunmasının ardından, polisin kendilerine hakaret etmeye başladığını söyleyen Sezer, polisin tutumuna tepki göstermeleri üzerine ters kelepçelenerek gözaltına alındıklarını ve 100. Yıl Kemalpaşa Polis Merkezi’ne götürüldüklerini belirtti.





Karakolda kameraların bulunmadığı bir odaya alındıktan kısa bir süre sonra bir grup polisin odaya girerek kendilerini dövmeye başladığını söyleyen Sezer, daha sonra da başka bir karakola götürüldüklerini ifade etti.





POLİS DARP ETTİ, DOKTOR DARP RAPORU VERMEDİ





Geceyi ikinci karakolda geçirdiklerini ve ertesi gün serbest bırakılmadan önce hastaneye götürüldüklerini kaydeden Sezer, hastanede yüzlerinde darp izleri olmasına rağmen doktorun ‘Yüzünde bir şey var mı?’ diye sorduğunu ve polislerle olan samimiyeti sonrasında darp raporu tutulmadığını belirtti.





POLİSLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU





Sezer, serbest bırakıldıktan sonra savcılığa giderek polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın halen sürdüğü öğrenilirken, işkenceye maruz kalan dört kişi İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’ne başvurarak hukuki yardım istedi.





MECLİS VE BAKANLIĞA BAŞVURU





İHD yöneticileri de hem Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu hem de İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Fotoğrafların da eklendiği başvuru dilekçesinde, görevini kötüye kullanan kamu görevlilerinin tespiti ile haklarında adli ve idari soruşturma açılması için İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Bağcılar 100. Yıl Kemalpaşa Polis Merkezi nezdinde girişimlerin yapılması talep edildi.