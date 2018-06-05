Samanyolu Haber /Gündem / Duvara ketıl çizdiler, tutuklandılar /05 Haziran 2018 16:07

Duvara ketıl çizdiler, tutuklandılar

İstanbul’da duvarlara ketıl resmi çizip, "HDP" yazdıkları için gözaltına alınan iki genç, tutuklandı.

SHABER3.COM

Türkiye’de muhaliflere yönelik baskılarda sınır tanımıyor. Sosyal medya paylaşımları, yazılan yazılar, ifade edilen düşünceler, çizilen karikatürler soruşturmalık, davalık hatta bu konuda tutuklamalara tanıklık ettik. Ancak İstanbul yaşanan bu tutuklama baskının vardığı boyutu gözler önüne seriyor.

Sadettin Köse ve Birol Tutuş isimli gençler, Gazi Mahallesi'nde duvarlara ketıl resmi çizip, "Umut" ve "HDP" yazdı. Ketilin siyasi sembol oluşu HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın attığı bir tweet ile gündeme gelmişti.

Demirtaş’ın tweet’in ardından birçok kişi gerek şakalaşma için gerekse belirli konularda göndermede bulunmak için ketili kullandı. Bu iki gencin ketil resmini çizmesi mahkemelik oldu.

Gözaltına alınan iki genç, savcılık işlemlerinin ardından "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanma talebiyle İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik sorguları ardından Tutuş ve Köse tutuklandı.

Mahkeme, kararında ketıl çizilen duvarda daha önce yazılan, "YPG", "HPG", "YDG-H" şeklinde yazılanmaları da iki gence yükledi. Kararda “.... ketil resmini çizmek suretiyle üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut deliller bulunduğu, atılı suç için 3713 sayılı TMK'da öngörülen ceza miktarı göz önünde bulundurulduğunda şüphelilerin kaçma ihtimali bulunduğu, şüpheliler yönünden tutuklama engeli bulunmadığı, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı gözetilerek şüphelilerin CMK'nın 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutuklanmasına..." ifadeleri yer aldı.
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