Duvara ketıl çizdiler, tutuklandılar

Türkiye’de muhaliflere yönelik baskılarda sınır tanımıyor. Sosyal medya paylaşımları, yazılan yazılar, ifade edilen düşünceler, çizilen karikatürler soruşturmalık, davalık hatta bu konuda tutuklamalara tanıklık ettik. Ancak İstanbul yaşanan bu tutuklama baskının vardığı boyutu gözler önüne seriyor.



Sadettin Köse ve Birol Tutuş isimli gençler, Gazi Mahallesi'nde duvarlara ketıl resmi çizip, "Umut" ve "HDP" yazdı. Ketilin siyasi sembol oluşu HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın attığı bir tweet ile gündeme gelmişti.





Demirtaş’ın tweet’in ardından birçok kişi gerek şakalaşma için gerekse belirli konularda göndermede bulunmak için ketili kullandı. Bu iki gencin ketil resmini çizmesi mahkemelik oldu.



