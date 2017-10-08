Samanyolu Haber /Gündem / 'Millet beni seçti... Ben Milli iradeyim!' /08 Ekim 2017 20:26

'Millet beni seçti... Ben Milli iradeyim!'

Ahmet Bozkuş Youtube kanalında Milli İrade'yi ele aldı

'Millet beni seçti, ben milli iradeyim'

3 dakikalık videoda istismar edilen milli irade kavramı ti'ye alınıyor.

Bozkuş'un Youtube kanalı ve diğer videoları için tıklayınız
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'Millet beni seçti, ben milli iradeyim'

'Millet beni seçti, ben milli iradeyim'

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