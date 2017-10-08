Samanyolu Haber
'Millet beni seçti... Ben Milli iradeyim!'
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
'Millet beni seçti... Ben Milli iradeyim!'
/
08 Ekim 2017 20:26
'Millet beni seçti... Ben Milli iradeyim!'
Ahmet Bozkuş Youtube kanalında Milli İrade'yi ele aldı
'Millet beni seçti, ben milli iradeyim'
3 dakikalık videoda istismar edilen milli irade kavramı ti'ye alınıyor.
Bozkuş'un Youtube kanalı ve diğer videoları için
tıklayınız
<< Önceki Haber
'Millet beni seçti... Ben Milli iradeyim!'
Sonraki Haber >>
'Millet beni seçti, ben milli iradeyim'
Ahmet Bozkuş Youtube kanalında Milli İrade'yi ele aldı
Kaçmaz ailesinin bulunması için herkesin üzerine görev düşüyor
Ahmet Bozkuş’un youtube kanalındaki programına katılan ve biri Mesut Kaçmaz’la aynı gün kaçırılan...
Melih Gökçek'e Twitter yasağı mı geldi?
Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e Twitter yasağı koyduğu öne...
Fatih Erbakan’dan ’haciz’ açıklaması
Adli sürecin arkasında olduklarını belirten Erbakan, Saadet Partisi’nin milli görüş çizgisinden...
Türkiye demokrasisinin çöküşü: Başkan Erdoğan'a açık mektup
New York Üniversitesi Global Affairs Direktörü Alon Ben Mair 'Türkiye'nin demokrasisinin çöküşü:...
Almanya'da 3 Türk genci trafik kazasında hayatını kaybetti
Almanya'nın Hessen Eyaleti Butzbach kentinde meydana gelen trafik kazasında 3 Türk genci hayatını...
Erbil ve Bağdat, 4 madde üzerinde anlaştı
Irak hükümeti ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), bağımsızlık referandumunun ardından...
'40 yıllık Maliyeciyim böyle şey görmedim'
Eski Maliye bakanlarından Zekeriya Temizel, AKP'nin torba kanunla bütçe için ek olarak istediği...
FLAŞ... İdlib'e doğru top atışı başladı
Askeri kaynaklara göre İdlib'de ÖSO'ya destek amaçlı TSK tarafından top atışı yapıldığı...
123 AKP’li vekil de istifa ettirilecek...Erken seçime gidilecek...
AKP'de istifa baskısında sıra vekillerde mi?
Ya Dışişleri bakanı olursa...
Die Zeit gazetesi Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir'in Hristiyan Birlik partilerinin Hür...
Tweet
'Millet beni seçti, ben milli iradeyim'
Kaçmaz ailesinin bulunması için herkesin üzerine görev düşüyor
'Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya?'
3 çocuklu kızı ve damadı tutuklu, kendi kanser olan nine anlatıyor
'Demek biriniz imam, diğeriniz Kur'an kursu hocası ha...'
Pakistan meclisinde gündem oldu...
15 Temmuz'da yapılan kontrollü darbenin esas hedefi ne ?
Kadını sokak ortasında polisler darp etti...
Abdülkadir Selvi'yi canlı yayında trollediler!
İzmir'de Hizmet'e ait kapatılan yurdu kundakladılar!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
ABD'de Sarraf davasına emsal karar için tutuklama yapıldı
'Siyasilerin eteğine yapışıp düğün düğün gezmesi TSK için zuldür'
Almanya'dan Türkiye ile ipleri koparma hamlesi
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
22:00:19