Samanyolu Haber /Dünya / Ya Dışişleri bakanı olursa... /08 Ekim 2017 19:07

Ya Dışişleri bakanı olursa...

Die Zeit gazetesi Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir'in Hristiyan Birlik partilerinin Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller'le yapılması planlanan koalisyonunda dışişleri bakanı olması ihtimalinin AKP'yi rahatsız ettiğini yazdı

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Die Zeit konuyla ilgili makalesinde "Gelecek Alman hükümeti nasıl görünecek henüz tamamen belirsiz. Ancak Türkiye'de Cem Özdemir'in dışişleri bakanı olması ihtimali endişe oluşturmaya başladı bile. Yeşiller Hristiyan Birlik ve FDP koalisyon görüşmelerinde dışişleri bakanlığını alırsa ve parti başkanı Cem Özdemir'i bakan yaparsa Alman-Türk ilişkileri bundan nasıl etkilenir? Bu şu anda çok belirsiz bir ihtimal ancak Türkiye ve Almanya'dakileri meşgul etmeye başladı bile... Özdemir Almanya'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı en sert eleştirenlerin arasında yer alıyor. Özdemir Erdoğan'ı "AKP diktatörü" ve Alman vatandaşlarının tutuklanması nedeniyle de "rehin alıcı" olarak tanımlamıştı... Eğer Özdemir dışişleri bakanı olursa göçmen kökenli ilk dışişleri bakanı olacak." şeklinde yazdı
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