ABD Türkiye'den vize işlemlerini durdurdu

Açıklamada 'son yaşanan olaylar ABD hükümetini Türkiye'nin ABD misyonunun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin verdiği güvenlik taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır' denildi.

'Gelen ziyaretçi sayısını en aza indirmek amacıyla Türkiye'de yer alan ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetleri askıya alınmıştır' ifadesi kullanıldı.

Büyükelçilik'ten yapılan açıklama şöyle:







ABD,VATANDAŞLARININ KEYFİ TUTUKLANMASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ





Amerikan vatandaşlarının Türkiye'de uydurma delillerle tutuklanması, bunun yanısıra Amerikan misyonlarında görevlilerin de terörist yaftasıyla tutuklanmasına ABD tepki göstermişti. Geçtiğimiz günlerde yine Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, keyfi tutuklamalar 'ilişkilerimizi baltalayan gelişmeler' olarak nitelenmişti