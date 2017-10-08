Samanyolu Haber /Gündem / ABD Türkiye'den vize işlemlerini durdurdu /08 Ekim 2017 20:31

ABD Türkiye'den vize işlemlerini durdurdu

ABD Büyükelçiliği, "Türkiye'den vize başvuruları süresiz durduruldu" açıklamasında bulundu.

SHABER3.COM

Açıklamada 'son yaşanan olaylar ABD hükümetini Türkiye'nin ABD misyonunun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin verdiği güvenlik taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır' denildi.

'Gelen ziyaretçi sayısını en aza indirmek amacıyla Türkiye'de yer alan ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetleri askıya alınmıştır' ifadesi kullanıldı.

Büyükelçilik'ten yapılan açıklama şöyle:


ABD,VATANDAŞLARININ KEYFİ TUTUKLANMASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Amerikan vatandaşlarının Türkiye'de uydurma delillerle tutuklanması, bunun yanısıra Amerikan misyonlarında görevlilerin de terörist yaftasıyla tutuklanmasına ABD tepki göstermişti. Geçtiğimiz günlerde yine Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, keyfi tutuklamalar 'ilişkilerimizi baltalayan gelişmeler' olarak nitelenmişti
<< Önceki Haber ABD Türkiye'den vize işlemlerini durdurdu Sonraki Haber >>

'Millet beni seçti, ben milli iradeyim'

'Millet beni seçti, ben milli iradeyim'

Kaçmaz ailesinin bulunması için herkesin üzerine görev düşüyor

Kaçmaz ailesinin bulunması için herkesin üzerine görev düşüyor

'Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya?'

'Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya?'

3 çocuklu kızı ve damadı tutuklu, kendi kanser olan nine anlatıyor

3 çocuklu kızı ve damadı tutuklu, kendi kanser olan nine anlatıyor

'Demek biriniz imam, diğeriniz Kur'an kursu hocası ha...'

'Demek biriniz imam, diğeriniz Kur'an kursu hocası ha...'

Pakistan meclisinde gündem oldu...

Pakistan meclisinde gündem oldu...

15 Temmuz'da yapılan kontrollü darbenin esas hedefi ne ?

15 Temmuz'da yapılan kontrollü darbenin esas hedefi ne ?

Kadını sokak ortasında polisler darp etti...

Kadını sokak ortasında polisler darp etti...

Abdülkadir Selvi'yi canlı yayında trollediler!

Abdülkadir Selvi'yi canlı yayında trollediler!

İzmir'de Hizmet'e ait kapatılan yurdu kundakladılar!

İzmir'de Hizmet'e ait kapatılan yurdu kundakladılar!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:59:26