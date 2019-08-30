Midilli Adası'na bir günde 547 göçmen!

Yunan medyasında geçişin 2015-2016 göçmen krizinden bugüne kadar tek seferde yapılan en büyük geçiş olduğu belirtilirken, kuzey sahiline inenlerin 246’sının çocuk olduğu açıklandı.







Geçen insanların 193’ü Moria sığınmacı kampına transfer edilirken, geri kalan göçmenler de daha sonra Moria kampına alınmak üzere BM kampına yönlendirildi. Bugün itibarıyla bölgede iki Yunanistan Sahil Güvenlik gemisi faaliyet gösteriyor.





YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI, TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ'NE BAKANLIĞA ÇAĞIRDI





Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’i bakanlığa çağırarak, son günlerde artan mülteci akını hakkında görüştü.





Yerel basına göre Bakan Dendias, Atina’nın son günlerde artan mülteci akını sebebi ile memnuniyetsizliğini dile getirdi. Bakan Dendias’ın Büyükelçi Özügergin’e Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile 2016’daki mülteci anlaşmasını hatırlattığı kaydedildi.







Görüşmede Büyükelçi Özügergin’in Türkiye’nin 2016 anlaşmasına uyduğunu ve şartları yerine getirdiğini kaydettiği ve görüşme hakkındaki bilgiyi Ankara’ya ileteceğini söylediği öğrenildi.