Samanyolu Haber /Dünya / Midilli Adası'na bir günde 547 göçmen! /30 Ağustos 2019 21:22

Midilli Adası'na bir günde 547 göçmen!

Yerel medya ve yardım gruplarının bugün yaptığı açıklamaya göre, 547 kişi taşıyan 13 tekne, Türkiye tarafından doğu Ege Denizi'ndeki Midilli (Mytilíni) Adası'na geçti.

SHABER3.COM

Yunan medyasında geçişin 2015-2016 göçmen krizinden bugüne kadar tek seferde yapılan en büyük geçiş olduğu belirtilirken, kuzey sahiline inenlerin 246’sının çocuk olduğu açıklandı.

Geçen insanların 193’ü Moria sığınmacı kampına transfer edilirken, geri kalan göçmenler de daha sonra Moria kampına alınmak üzere BM kampına yönlendirildi. Bugün itibarıyla bölgede iki Yunanistan Sahil Güvenlik gemisi faaliyet gösteriyor.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI, TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ'NE BAKANLIĞA ÇAĞIRDI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’i bakanlığa çağırarak, son günlerde artan mülteci akını hakkında görüştü.

Yerel basına göre Bakan Dendias, Atina’nın son günlerde artan mülteci akını sebebi ile memnuniyetsizliğini dile getirdi. Bakan Dendias’ın Büyükelçi Özügergin’e Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile 2016’daki mülteci anlaşmasını hatırlattığı kaydedildi.

Görüşmede Büyükelçi Özügergin’in Türkiye’nin 2016 anlaşmasına uyduğunu ve şartları yerine getirdiğini kaydettiği ve görüşme hakkındaki bilgiyi Ankara’ya ileteceğini söylediği öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Midilli Adası'na bir günde 547 göçmen! Sonraki Haber >>

Bir Nefes

Bir Nefes

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

Bebek arabası çalarken çocuğunu mağazada unuttu

Bebek arabası çalarken çocuğunu mağazada unuttu

Konteyner insanların üzerine düştü

Konteyner insanların üzerine düştü

Motorsiklet sürücüsünün zor anları

Motorsiklet sürücüsünün zor anları

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:48:41