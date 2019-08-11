İtalya İçişleri Bakanı'ndan Richard Gere'a: Göçmenleri villanda ağırla

BBC Türkçe'nin haberine göre İtalya'ya gelen aktör ve insan hakları savunucusu Richard Gere geçen Cuma günü, günlerdir Akdeniz'de güvenli bir liman açılmasını bekleyen yardım gemisi Open Arms'a çıktı. Gere, yardım görevlileriyle birlikte gemideki 121 göçmene gıda malzemesi ulaştırdı.





Richard Gere dün de İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms ile birlikte İtalya'nın Lampedusa adasında bir basın toplantısı düzenledi ve göçmenlerin "şeytanlaştırılmasına" son verilmesi çağrısı yaptı.





Kendi memleketi ABD'de de mültecilere karşı benzer tavır sergilendiği eleştirisinde bulunan Gere, hem ABD hem de İtalya'daki politikacılardan göçmenlere yardım etmelerini istedi.





Gere, "Dünyanın her yerinde bu durum artık son bulmalı. Ve ancak biz son bulsun dersek son bulur" dedi.





Salvini: Gere göçmenleri villalarında ağırlasın





Richard Gere'in göçmenler ve onları denizden kurtarmak için çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma eylemi, İtalya'da göç karşıtı politikaları bayrak edinen Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin tepkisini çekti. Salvini ve liderliğini yaptığı aşırı sağcı Lig partisinden yapılan açıklamalarda, Richard Gere'i hedef alan yorumları yapıldı.





Salvini, Richard Gere'in yardım gemisine çıkmasıyla ilgili olarak "Umarım bronzlaşır" dedi. Salvini sosyal medyada da Gere'i hedef alarak "Salvini kararnamesini eleştiriyorsun da sen kaç tanesini villanda ağırlıyorsun Richard?" yazılı bir mesaj paylaştı. Salvini Richard Gere'e, Open Arms gemisindeki insanları "özel uçağıyla Hollywood'daki villalarına götürmesini" söyledi.





Salvini'nin adıyla da anılan "güvenlik kararnameleri", Akdeniz'de göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşlarının gemilerinin İtalyan limanlarına yanaşmasını önleme amacı taşıyor.







İtalyan parlamentosunda geçen hafta kabul edilen "2. güvenlik kararnamesi" İtalya kara sularına izinsiz giren gemilere 150 bin-1 milyon euro arasında idari para cezaları verilmesini öngörüyor. Bu gemilerin kaptanlarının, İtalyan limanlarına girmelerini önlemeye çalışan İtalyan güvenlik güçlerine direniş ya da şiddet eyleminde bulunmaları halinde tutuklanmaları ve gemilerine el koyulması da öngörülüyor.





İki gemideki 330 göçmen günlerdir liman bekliyor





Halen İtalya yakınlarında uluslararası sularda güvenli bir liman açılmasını bekleyen iki yardım gemisinde toplamda 330 göçmen bulunuyor.





10 gündür denizde bekleyen Open Arms gemisinde halen, 39'u dün kurtarılanlar olmak üzere 160 göçmen bulunuyor. Sınır Tanımayan Doktorlar ve Sos Mediterranee örgütlerinin Norveç bandıralı Ocean Viking gemisinde de 170 göçmen güvenli bir liman bekliyor.





Matteo Salvini, her iki gemiye de İtalyan limanlarını açmayı reddediyor.