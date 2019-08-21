Yunan adalarında göçmen yığılması var

Yunanistan’ın Ege adalarında 21 bin 550 göçmen bulunurken, mevcut altyapılar bu insanların yarısını bile ağırlamaya müsait değil.







Ahvalnews'ten Evren Dede'nin haberine göre Yunanistan’da yayımlanan ulusal Kathimerini gazetesi Ege’de küçük tekne ve kayıklarla son haftalarda Türkiye’den Yunanistan’a ulaşan ve sığınma isteyen kişi sayısında önemli bir artış olduğunu iddia etti.





Sadece bir haftada (5-11 Ağustos arası) çoğunluğu Lesvos (Midilli) ve Samos (Sisam) adaları olmak üzere bin 607 kişi ulaştı. 15 Ağustos’ta 318 ve 16 Ağustos’ta 407 kişinin ulaştığı Yunan adalarına Temmuz ayı ortalarından bu yana varan göçmen sayısı, 2015 mülteci krizinden sonra en yüksek boyutlara ulaşmış durumda.





Kathimerini gazetesi, Türk yetkili makamlarının resmi verilerine göre Türk sahil güvenliği yasadışı göçmen taşıyan önemli sayıda tekneyi durduruyor ve gözaltına alıyor. Sadece 5-11 Ağustos 2019 tarihleri arasında 4 bin 908 kişinin yer aldığı 132 tekne, şişme bot ve kayığın Yunanistan’a gitme hedefinde olduğu ve Türk sahil güvenliğinin 86 tekneyi durdurduğu ve bunun sonucunda da sadece bin 607 kişinin Yunan kıyılarına ulaşabildiği belirtiliyor.





Yunanistan’ın Hotspot olarak bilinen göçmen karşılama ve kimlik doğrulama merkezlerinde ise durum bir kez daha dramatik hal aldı. Lesvos’taki (Midilli) Moria hotspot’u 3 bin kişi kapasiteliyken şu anda 9 bin kişi “ağırlanıyor”. Bin kişi kapasiteli Sakız (Hios) adası göçmen merkezinde de şu anda 2 bin 440 göçmen ve mülteci bulunurken 600 kişiyi ağırlayabilme kapasitesine sahip Samos adasındaki göçmen merkezinde 16 Ağustos’ta 4 bin 5 kişi bulunuyordu





Adalardaki bu durum karşısında Yunan yetkilileri de “olağanüstü” önlemlere başvurmak zorunda kalıyor. 8 Ağustos 2019 tarihinde hiçbir ihale açılmadan Moria göçmen merkezinde bulunanların gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla özel bir şirketle 497 bin 189 euro karşılında sözleşme imzalandı. Sözleşme, hükümet adına Yunan Milli Savunma Bakanlığı tarafından imzalanırken, bu tür acil durumlardaki müdahalelere ilgili yasanın da izin verdiği ifade edildi.