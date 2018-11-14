Bıktıran ama bitmek bilmeyen 'Yeşil' hikayesi: 'Yaşıyor, tedavi görüyor' iddiası

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Pekin, gazeteci Musa Anter'in öldürülmesi ve Orhan Miroğlu'nun yaralanmasına ilişkin görülen davada tanık olarak dinlendi.







'Yeşil'in mezarı açıldı'







'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın yaşadığını iddia eden Pekin, "Televizyon programında kendisinin hasta olduğuyla ilgili söylediğim sözler doğrudur. Kanser hastası olduğu yönünde bilgiler aldım, ancak tedavisinin nerede sürdüğünü bilmiyorum" dedi.

Emekli Korgeneral ve Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, nisan ayında bir televizyon programında 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın yaşadığı yönündeki sözleri nedeniyle Musa Anter cinayeti ve JİTEM ana davasında ifade vermeye çağrılmıştı. 18 sanığın yargılandığı davanın Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Serdar Ekingen, havuz gazetecisi Abdurrahman Şimşek ve Pekin tanık olarak dinlendi.





'YEŞİL'İN YÜZÜ DEĞİŞTİRİLMİŞ OLABİLİR'





Mahmut Yıldırım'ın yaşadığını ve kanser hastası olduğunu iddiasını mahkemede yineleyen Pekin şunları söyledi:





"Mesleğim gereği geniş çevresi olan bir kimseyim. Aldığım bilgiler sonucunda Mahmut Yıldırım'ın yaşadığı kanaatine vardım ancak şu an nerede yaşıyor bilmiyorum. Televizyon programında kendisinin hasta olduğuyla ilgili söylediğim sözler doğrudur. Kanser hastası olduğu yönünde bilgiler aldım, ancak tedavisinin nerede sürdüğünü bilmiyorum. Kendisi değişik kimlik kullanıyor olabilir ve hatta yüzü değiştirilmiş olabilir."





Avukatların, "Bu bilgilerin kimden aldınız. Mahmut Yıldırım'a tanık koruma prosedürü uygulandı mı? Bilginiz var mı?" yönündeki soruya Pekin, "Yaptığım görev gereği isim açıklamak durumunda değilim. Ancak bu bilgileri ben emekli olduktan sonra çevremdeki insanlardan edindim. Somut bir bilgi değil. Tanık koruma prosedürü uygulandı mı bilmiyorum" yanıtını verdi.





1993 yılında öldürülen Binbaşı Ahmet Cem Ersever'i de Mahmut Yıldırım'ın öldürdüğünü söyleyen Pekin, "Bu bilgi de tamamen kendi arkadaş ortamımda yapılan konuşmalardan edindiğim kanaate dayalı bir bilgidir" dedi.





'YEŞİL'İ İLK VE SON OLARAK 1995 YILINDA GÖRDÜM'





Mahmut Yıldırım'ı 1995 yılında 5. Hudut Alay Komutanlığı yaptığı dönemde gördüğünü anlatan Pekin, "Adını hatırlamadığım o dönem Iğdır Jandarma Alay Komutanı olan Nacak Albay, Mahmut Yıldırım'la benim yanıma geldi. Nacak Albay, bu kişinin terörle mücadelede kullanılabileceğini bana söyledi. Ancak ben bunu kabul etmedim. Para karşılığı iş yapan biri olduğunu anladım. Tehlikeli bir adam olduğunu değerlendirdim. O tarihten sonra bir daha görmedim" diye konuştu.







Tanık ifadelerini ardından avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, sanık Mahmut Yıldırım hakkında kırmızı bülten uygulaması hakkındaki kararın devamına, MİT'e müzekkere yazılarak, dosyaya giren MİT raporlarında Yıldırım'ın halen yaşadığı yönünde bilgileri olduğu anlamına gelecek ifadeler geçen MİT görevlilerinin saptanarak dosyaya tanık olarak dinlenilmesi için kimlik ve adres bilgilerinin istenilmesine karar verdi.





Ayrıca Yıldırım'ın tanık koruma kanunundan yararlanıp yararlanmadığının Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne sorulmasına, kanser hastası olduğu söylenen Mahmut Yıldırım'ın SGK nezdinde tedavi görüp görmediğinin araştırılarak mahkemeye bilgi verilmesi üzere SGK'ya yazı yazılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.