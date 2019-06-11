Michelin'den lastikte 'devrim' gibi yenilik

Michelin, Uptis ile inik ya da patlak lastik tehlikesini ortadan kaldırıyor. Böylelikle lastik yenileme veya yedek lastik üretimi için hammadde kullanımının azalmasını sağlayarak, çevresel tasarruf sağlıyor.







Aynı zamanda sürücülerin yolda kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayan Michelin, binek araç filoları için inik lastiklerden kaynaklanan arıza sürelerini en aza indiriyor ve bakım seviyesini neredeyse yok seviyeye indirerek verimliliği artırıyor.





Michelin Uptis, bugünün binek araçları için tasarlanırken, yeni hareketlilik biçimlerine de uyum sağlıyor. Sürücüsüz, tamamen elektrikli, paylaşımlı hizmet veren veya diğer uygulamalara hizmet eden, yarının araçları ve filoları, faaliyet kapasitelerini en yükseğe çıkarmak için sıfıra yakın bakım özelliğine sahip lastikler talep edecekler.





Sözcü'de yer alan habere göre, Uptis, mimari ve kompozit malzemeler açısından sahip olduğu yeniliklerle, karayolu hızlarında otomobilin ağırlığını kaldırabilme potansiyelini taşıyor. Bu inovasyonlar hep birlikte, aracın yükünü sıkıştırılmış havayla destekleme mecburiyetini ortadan kaldırıyor ve çevresel tasarruf sağlıyor.





Michelin Grubu Genel Müdürü Florent Menegaux konuya ilişkin olarak, şöyle dedi:





“Uptis, Michelin'in sürdürülebilir hareketliliğin geleceği vizyonunun tamamen ulaşılabilir bir rüya olduğunu ortaya koymaktadır. Mobiliteyi geliştirme konusunda aynı hedeflere sahip stratejik ortaklarla çalışarak yarına bugünden ulaşabiliriz”





General Motors Küresel Satın Alma ve Tedarik Zinciri Kıdemli Başkan Yardımcısı Steve Kiefer ise, şu açıklamayı yaptı:





“General Motors, Uptis'in yarattığı olanaklarla ilgili heyecan içinde ve bu çığır açıcı teknoloji konusunda Michelin'le işbirliği yapmak için sabırsızlanıyoruz. Uptis, otomotiv endüstrisini geleceğe ulaştırmak için ideal bir ürün ve tedarikçi ortaklarımızla iş birliği ve inovasyon yaptığımızda müşterilerin bundan nasıl fayda sağlayacağının harika bir örneği.”





Daha güvenli ve sürdürülebilir mobil yaşam çözümleri sunma şeklindeki ortak taahhütlerini Uptis ile ortaya koyan Michelin ve General Motors ayrıca, 2024 yılı itibarıyla GM'nin otomobil modellerini Uptis ile tanıştırma hedefiyle şirketlerin Uptis Prototipini onaylaması için ortak bir araştırma anlaşması imzaladıklarını duyurdu.





Michelin ve GM, Chevrolet Bolt EV gibi otomobillerle başlayarak Uptis Prototipini test ediyor. Şirketler bu yıl içinde, ABD Michigan'da Bolt EV otomobillerden oluşan bir test filosu üzerinde Uptis'in gerçek dünya testine başlayacak.