Samanyolu Haber /Spor / İzlanda'dan maç öncesi 'fırça' uyarısı /11 Haziran 2019 19:29

İzlanda'dan maç öncesi 'fırça' uyarısı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 4. maçında oynanacak İzlanda Türkiye maçı öncesi yaşanan 'fırça' krizinin yankıları devam ederken İzlanda Federasyonu'ndan yeni bir açıklama geldi.

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A Milli Takımımıza Keflavik Havalimanı’nda yapılan saygısızlıkların ardından gündeme oturan fırça konusundaki hassasiyeti dile getiren İzlanda Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson taraftarları maça fırça ile gelmemeleri konusunda uyardı.

Bazı taraftarların maça fırça ile gelmek yönünde fikirleri olduğunu duyduğunu kaydeden Reynisson, “Şu anda endişelendiğimiz bir konu var ki bu bulaşık fırçası üzerinden yaratılan hava sonucunda taraftarlarımız maça fırça ile gelmeyi düşünüyormuş. Bunu açıkça ifade ediyoruz ki, Türkiye bu hareketi ırkçılık olarak görüyor ve bu nedenle UEFA da bu olaya ırkçılık penceresinden bakıyor. Eğer taraftarlarımız tribünlerde fırça sallarsa bu doğrudan maçı, federasyonu ve İzlanda futbolunu etkiler. Bizim saygınlığımızı zedeler ve hatta bir cezaya da neden olabilir. İnsanlar bunu eğlenceli buluyor olabilir ancak bu İzlanda futbolu için büyük bir sorun yaratır” ifadelerini kullandı.

Stat girişinde maça getirilebilecek fırçaların toplanacağını açıklayan Reynisson, İzlanda ve Türk taraftarlar arasında herhangi bir gerginliğin yaşanmamasını istemediklerini söyledi.

21.45’te oynanacak maçta A Milli Takımımıza yaklaşık 200 kadar taraftarın statta destek vermesi bekleniyor.
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