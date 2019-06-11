Samanyolu Haber /Gündem / Kadıköy'deki o pankarta kaldırılma kararı /11 Haziran 2019 19:54

Kadıköy'deki o pankarta kaldırılma kararı

Kadıköy İlçe Seçim Kurulu, Kadıköy’deki vapur iskelesine asılan dev Binali Yıldırım pankartının kaldırılması kararı verdi. Gerekçe: “Toplu taşıma amacıyla kamu hizmetlerinde kullanılan hava, kara, deniz ve raylı sistem taşıtlarında yer alan reklam yerleri ve araçlarında siyasi propaganda içeren yayın yapılamaz."

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İstanbul Kadıköy’deki vapur iskelesine asılan dev Binali Yıldırım pankartı için CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı tarafından İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na yapılan başvuru sonucunda pankartın kaldırılması kararı alındı. İlçe Seçim Kurulu tarafından başvuruya veri yanıtta “Toplu taşıma amacıyla kamu hizmetlerinde kullanılan hava, kara, deniz ve raylı sistem taşıtlarında yer alan reklam yerleri ve araçlarında siyasi propaganda içeren yayın yapılamayacağına, Kadıköy-Eminönü vapur iskelesi önündeki ilan ve reklam yerlerinde asılı bulunan siyasi parti afiş ve pankartların kaldırılmasına karar verildi” ifadeleri kullanıldı.
 
Kararı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Kaftancıoğlu şunları yazdı: “Kampanya süresince kamu binaları ve kanunen görsel kullanımının yasak olduğu yerleri fütursuzca kullananlar hakkında şikayetlerimiz sonucu kararlar alınıyor. Uygulanıp uygulanmadığının da takipçisi olacağız.” 


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