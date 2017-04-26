Samanyolu Haber /Gündem / MHP'lileri ve sözcüsünü bakan yapacak /26 Nisan 2017 07:56

MHP'lileri ve sözcüsünü bakan yapacak

Tayyip Erdoğan, partinin başına geçmesinin hemen ardından kabinede ve parti yönetiminde değişikliklere gidecek. İbrahim Kalın ve bazı MHP'lilerin kabineye girebileceği belirtiliyor.

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Referandumun ardından AKP'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Partinin başına geçmeye hazırlanan Erdoğan'ın, "kabine, genel başkan ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) değişikliği" yapması bekleniyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, mayıs sonunda yapılacak olağanüstü kongreyle Erdoğan genel başkan seçilecek. Olağanüstü kongre sadece genel başkan seçimini değil, aynı zamanda MKYK değişimini de içerecek. Partinin 50 kişilik üst yönetiminde köklü değişikliğe gidilecek.  Partide uzun zamandan beri bakanlık ve parti yöneticiliği yapan bazı isimlerin dışında, yeni ve sürpriz isimlerin hükümete gireceği iddia ediliyor. 

AKP kurmaylarına göre, olağanüstü kongreyle ilgili süreç işlerken, kabine değişikliği yapılacak. Kabine değişikliğinin kongreyi beklememesinin en önemli nedeni, görevden alınacak bazı bakanların yeni MKYK’da ve parti yönetiminde değerlendirilmesi olacak. Bu operasyonda, birden fazla sürpriz bekleniyor. Kabineye dışarıdan bakan alınma olasılığı yüksek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın kabineye gireceği konuşuluyor. Kabineye dışarıdan MHP’li bakan alınmasına da Devlet Bahçeli ile yapılacak görüşmede karar verilecek.
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