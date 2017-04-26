Erdoğan ile birlikte ABD'ye kimler gidemeyecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun zamandır randevu beklediği Amerika Başkanı Trump'la nihayet görüşecek. 16-17 Mayıs'ta ABD'ye uçacak Erdoğan'ın yanında kimler yer alacak. ABD'deki bu görüşmeyi ciddi bir showa dönüştürecek olan Erdoğan ile aynı karede yer almak için Bir çok Bakan ,siyasetçi ve bürokrat sıraya girmiş durumda . Ancak bazıları için bu heyete girmek gerçekten cesaret istiyor.





DAMAT ALBAYRAK HEYETTE YER ALACAK MI?





Heyette yer alıp almadığı en çok merak edilen isim Erdoğan'ın son yıllarda bütün yurt dışı gezilerinden yanından ayırmadığı Damat Berat Albayrak. Çünkü Enerji Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte ABD'de adam kaçırmaya teşebbüs iddiasıyla

savcılık tarafından soruşturuluyor.





Eski CIA Direktörü James Woolsey, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden kovduğu Mike Flynn ile Enerji Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fethullah Gülen’in sınır dışı edilmesi konusunu görüşürken kaçırma planı da yaptıklarını iddia etmişti ve Savcılıkta harekete geçmişti. Damat Albayrak ve Çavuşoğlu'nun diplomatik dokunulmazlıkları var onlar geziye katılabilir Ama 17 -25 Aralık Yolsuzluk dosyasında adı geçenlerin o kadar da cesur olacağını kimse beklemiyor.





Gazeteci Yazar Can Ataklı'da bu koyu merak etmiş ve köşesine taşımış





MERAK ETTİĞİM ŞEYLER





Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Başkanı Trump'la 16-17 Mayıs'ta görüşeceğini açıkladı. 14-15 Mayıs'ta Çin'e gidecek olan Erdoğan'ın buradan direkt Amerika'ya geçeceği ve NATO toplantısından önce bu görüşmenin gerçekleşebileceği belirtiliyor.





Şimdi merakım şu; Erdoğan Amerika'ya giderken yanında kimler olacak? Tabii mecburi bir resmi heyet var. Örneğin Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu bu gezide olacak. Çünkü Dışişleri Bakanları, cumhurbaşkanının dış gezilerinde refakat etmek zorunda. Görüşme konuları ile ilgili bakanlar ve üst bürokratlar da bu gezide olacaktır.





Erdoğan'ın istediği kişiler de resmi heyette yer alacaktır.





Ama örneğin adı 17-25 Aralık yolsuzluk olayının dolaylı dolaysız kahramanlarından biri yanında olabilecek midir?





Amerika'yı çok iyi bildiği söylenen, daha önceleri Erdoğan ile Amerikan Başkanları arasında tercümanlık yapan Egemen Bağış bu geziye katılabilecek midir?

Diyeceksiniz ki “Egemen Bağış niye gitsin bu geziye?” diye. Orası doğru da, Erdoğan istese bile Bağış bu gezinin heyetinde yer alabilir mi? Amerika'ya girdiği sırada başına bir şey gelmeyeceğinin garantisi var mı?





Yine o ünlü yolsuzluk olayının telefon konuşmalarında adı geçen, sıfırlama kelimesi ile tarihe geçen genç bu geziye katılabilecek midir? Yoksa “Sen şimdilik otur, başka yere gelirsin” mi denecektir kendisine? Bunları niye merak ediyorum? Biliyorsunuz dün 17-25 olayının en önemli kahramanı Reza Zarrab'ın

mahkemesi başladı. Aylardır tutuklu olan Reza Zarrab hakim önüne çıktı. Ben bu yazıyı yazdığım sırada henüz bir bilgi gelmemişti. Gelecek bilgilere göre yarın yazarım. Reza Zarrab bu davada elbette tek başına değil. Öyle olmadığı Zarrab'ın ünlü Amerikalı avukatları New York eski Belediye Başkanı Gulliani ve Adalet eski Bakanı Mukayev'in Türkiye'ye gelmeleri ve en tepe ile görüşmeleri ile zaten ortada. 17-25 olayında adı geçen kişilerden pek çoğu için Amerika'ya gidip gelmelerinde bir sakınca yok belki ama bu isimlerin çoğunun içinde “ya beni de alırlarsa” korkusu var. (Örnek Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın tutuklanması.)





Bu açıdan bakınca Erdoğan'ın Amerika heyetinde yer alacak ve almayacak isimler ister istemez merak konusu oluyor. Bu arada bazı önemli isimlerin bırakın Amerika'ya gitmeyi Avrupa ülkelerine bile gitmeye cesaretlerininolmadığı ileri sürülüyor. Amerika'nın kendi ulusal güvenliği söz konusu olduğunda sadece kendi ülkesinde değil, iyi ilişkiler içinde olduğu birçok dünya ülkesinde operasyonlar yapabildiği biliniyor. Ayrıca bazı Avrupa ülkeleri Amerika'nın suçlu gördüğü isimleri derdest ederek bu ülkeye gönderdiği de biliniyor. Hal böyle olunca bazı isimler için sadece Amerika değil bazı Avrupa ülkeleri de “riskin yüksek olduğu” ülkeler kapsamında. Zaten dikkat ederseniz 17-25 olayında adı geçen birçok ismin Avrupa gezilerinde de hiç olmadıklarını görüyoruz



