Türkiye kara listeye hiç olmadığı kadar yakın

Türkiye, geçen yıla göre 4 sıra daha gerileyerek 180 ülke arasında 155'inci sırada yer aldı. Böylece, Türkiye'nin "kara liste" olarak isimlendirilen en kötü durumdaki ülkelerin arasına girmesine sadece dört sıra kaldı.







Böylece, Türkiye son 12 yılda 56 basamak düşüş kaydetti.





Türkiye geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "gazetecilik yapmanın zor olduğu ülkeler" kategorisinde yer aldı.





'Türkiye en ürkütücü ülkelerden biri'





Endeksle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'ye özel bir bölüm ayıran kuruluş, Türkiye'yi 'en ürkütücü ülkelerden biri' olarak tanımladı.





Açıklamada, "Darbe girişimi hükümetin eleştirel kalabilen az sayıdaki basın organını bir kenara süpürmesinin önündeki son engelleri de kaldırdı. Olağanüstü hal ilanı yetkililerin her ay onlarca basın kuruluşunu bir imzayla kapatmasını sağlarken, farklı seslerin ise yalnızca çok az satan gazetelere sıkışmasına yol açtı" denildi.





Kuruluş ayrıca, 100'ü aşkın gazetecinin tutuklu olmasının Türkiye'yi "dünyanın en büyük gazeteci hapishanesine dönüştürdüğünü vurguladı.





Endekste beş ayrı kategori bulunurken Türkiye'nin içinde yer aldığı kategori en kötü dördüncü kategori.





Bu yılki gerilemeyle birlikte Türkiye'nin en kötü kategoride bulunan ve kara liste olarak adlandırılan ülkelerle arasında yalnızca dört ülke kaldı.



