MHP'li Türkkan öyle bir paylaşım yaptı ki...

İşte Türkiye'nin içler acısı hali





Sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanan isimlerden olan eski MHP milletvekili Lütfü Türkkan İstanbul'da bir duruşma salonundaki duruşmaların listesini paylaştı. Altına da 'Suçlara bir bakın ! Toplum ne halde bir görün. 15 yıl..!!

Eseriniz bu. Övünebilirsiniz.! diye iktidara mesaj yazdı.













Paylaşımda adliyedeki peşpeşe bütün davaların cocuğa cinsel istismar duruşması olması dikkat çekti. Türkkan'ın tweeti takipçilerinden yüzlerce retweet aldı.





Türkiye'nin geldiği bu ahlaki çöküntü Akp'li Aile Bakanı'nın daha önce iktidara yakın bir vakıfta yaşanan onlarca çocuğa cinsel taciz ve istismar skandalı için 'bir kereden birşey olmaz' sözünü akla getirdi..





Türkkan'ın tweetine yorum yazan bazı takipçileri ise MHP'nin bu manzaraya rağmen AKP'yi destekleyip Başkanlığı getirmeye çalışmasını eleştirdi.