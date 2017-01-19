Samanyolu Haber /Dünya / İran'da 17 katlı iş yeri canlı yayında çöktü! /19 Ocak 2017 15:00

İran'da 17 katlı iş yeri canlı yayında çöktü!

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan ve şehrin sembol binalarından biri olan 17 katlı iş merkezi, yangın nedeniyle çöktü. En az 30 itfaiyeci, televizyonlar canlı yayındayken çöken binanın enkazının altında kalarak hayatını kaybetti.

İran'ın başkenti Tahran'da bina çöktü

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasının bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağında (Çahar Rahı İstanbul) yer alan plastik ve tekstil atölyelerinin bulunduğu 17 katlı Plasku İş Merkezi çıkan yangın sonucu çöktü.

İran devletine bağlı yayın organı Press TV, en az 30 itifaiyecinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Televizyonların canlı yayın bağlantısı yaptığı sırada çöken binanın enkazının altında 50 ila 100 arasında kişinin kaldığının tahmin edildiği belirtildi.

İş merkezindeki yangın, sabah saatlerinde binanın üst katlarında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle başlamıştı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen bina, çalışmalar sürerken çöktü.
<< Önceki Haber İran'da 17 katlı iş yeri canlı yayında çöktü! Sonraki Haber >>

Balta'yı 'ısıran' bulundu

Balta'yı 'ısıran' bulundu

İran'ın başkenti Tahran'da bina çöktü

İran'ın başkenti Tahran'da bina çöktü

İtalya'da çığ felaketi... Onlarca ölü var...

İtalya'da çığ felaketi... Onlarca ölü var...

AKP'de fire çetelesi... Vekiller böyle işaretlendi...

AKP'de fire çetelesi... Vekiller böyle işaretlendi...

Hocaefendi'den önemli uyarı

Hocaefendi'den önemli uyarı

Saat: 18:00... TBMM... Türkiye!..

Saat: 18:00... TBMM... Türkiye!..

McAfee'den Türk Instagram kullanıcılarına uyarı

McAfee'den Türk Instagram kullanıcılarına uyarı

Fethullah Gülen Hocaefendi'den önemli uyarı Bir endişesini dile getirdi

Fethullah Gülen Hocaefendi'den önemli uyarı Bir endişesini dile getirdi

Erdoğan'ın IŞİD demeye dili varmadı

Erdoğan'ın IŞİD demeye dili varmadı

DEAŞ adına yapıldığı net

DEAŞ adına yapıldığı net
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:09:39