İran'da 17 katlı iş yeri canlı yayında çöktü!

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasının bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağında (Çahar Rahı İstanbul) yer alan plastik ve tekstil atölyelerinin bulunduğu 17 katlı Plasku İş Merkezi çıkan yangın sonucu çöktü.
İran devletine bağlı yayın organı Press TV, en az 30 itifaiyecinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Televizyonların canlı yayın bağlantısı yaptığı sırada çöken binanın enkazının altında 50 ila 100 arasında kişinin kaldığının tahmin edildiği belirtildi.
İş merkezindeki yangın, sabah saatlerinde binanın üst katlarında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle başlamıştı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen bina, çalışmalar sürerken çöktü.