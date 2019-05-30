MHP'li belediyede kıyım

31 Mart seçimlerinden sonra işlerinden çıkarılan işçiler, MHP’li Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın belediyede çalışan Kürt ve Alevi işçileri özellikle çıkardığını ve bu kararını da bulunduğu ortamlarda dile getirdiğini belirtti.





‘AYRIMCILIKTIR’





Aliağa Demokrasi Meydanı’nda açtıkları çadırda oturma eylemlerini sürdüren Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası’na üye işçilerden Mehmet Emin Şavur, 7 yıldır belediyenin temizlik işlerinde çalıştığını söyledi. 22 Mayıs’ta muhasebeden gelen bir telefonla işten atıldığını öğrendiğini belirten Şavur, “belediyenin tasarruf politikasının” gerekçe gösterildiğini aktardı.







Haksız bir gerekçeyle işten atıldığını dile getiren Şavur, “Belediyenin tasarruf yapacağı pek çok harcama varken, bizi işten çıkarması haksızlıktır. Üstelik bizi ‘Tasarruf yapacağız’ diyerek işten çıkaran belediye, yerimize yeni işçiler almaya başladı. Bu durum, bizim kendisine oy vermeyen seçmen ve Kürt ile Alevi kimliğine sahip olmamızdan dolayı Acar’ın ayrımcı tutumunu gösteriyor” dedi.





DİRENMEYE DEVAM





İki çocuk babası 46 yaşındaki Fethi Yarıcı, 7 yıldır çalıştığı temizlik işinden atılması kararını, “Belediyenin tasarruf adı altında bu kadar aileyi bir parka ya da bir asfalt parçasına eş değer görmesini halkın takdirine bırakıyorum” diyerek, tepki gösterdi.





5 buçuk yıldır çalıştığı temizlik işine son verilen işçilerden Ali Ekber Targay ise, şunları söyledi: “Çok iyi biliyoruz ki Kürt ve Alevi olduğumuz için işten çıkarıldık. Acar’ın seçimlerden hemen önce ‘Belediyede bir tane bile Kürt çalışan kalmayacak’ sözlerini çok işittik. Tek maaşla geçiniyordum. Emekçi insanlarız, ev geçindiriyoruz, çocuk okutuyoruz. Çalmadan, çırpmadan emeğimizle, hak ettiğimizle yaşıyoruz. Ekmeğimizi çalmalarına izin vermeyeceğiz, direnmeye devam edeceğiz.”





‘TASARRUFSA NEDEN BAŞKALARINI ALIYOR?’





6 yıldır temizlik işinde çalışan Hasan Koçak da, “tasarruf” gerekçesine, “Emekten tasarruf olmaz” sözleriyle tepki gösterdi. Koçak, Acar’ın daha öncedeki dönemde de belediyede başkanlık yaptığını hatırlatarak, “Belediye borç batağında ve belediyeyi bu duruma getiren Serkan Acar’dır. Şimdi sanki bunun sorumlusu kendisi değilmiş gibi bizleri ‘Tasarruf politikası’ diyerek işten çıkarıyor. İşimizden, ekmeğimizden olduk. Madem tasarruf yapıyor, bizi kovup neden başkalarını alıyor işe? Bu tasarruf gerekçesi doğru değil, bizi işten çıkarmalarının nedeni Kürt ve Alevi olmamızdır” ifadelerini kullandı.





BELEDİYE YANIT VERMEDİ





İşçilerin işten çıkarılmasını belediye yetkililerine sorduk. Soruları mail adresi üzerinden yanıtlayacaklarını söyleyen belediye yetkilileri, sorularımıza hiçbir yanıt vermedi.



