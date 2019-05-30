Afganistan'da IŞİD saldırısı: 6 ölü

IŞİD’in üstlendiği saldırıda en az 6 kişinin de yaralandığı açıklandı ancak görgü tanıkları 30’dan fazla yaralının ambulanslarla hastanelere nakledildiğini dile getirdi.







Olayın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, saldırıyı kınadı. Gani, Ramazan gibi kutsal bir ayda insanları hedef alan militanların hedeflerine asla ulaşamayacağını kaydetti.





SALDIRI ÖĞRENCİLERİN EN YOĞUN OLDUĞU SAATTE YAPILDI





Mareşal Fehim Savunma Üniversitesi’nin giriş kapısında gerçekleşen saldırı, öğrencilerin okuldan çıktığı ana denk geldi.Son yıllarda bu ülkede zemin kazanan IŞİD, Afganistan’da doğrudan sivilleri hedef alan intihar eylemleri düzenliyor.