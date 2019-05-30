Samanyolu Haber /Dünya / Afganistan'da IŞİD saldırısı: 6 ölü /30 Mayıs 2019 19:37

Afganistan'da IŞİD saldırısı: 6 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.Afganistan’ın başkenti Kabil’de askeri bir üniversiteye düzenlenen intihar saldırısında en az 6 kişi hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

IŞİD’in üstlendiği saldırıda en az 6 kişinin de yaralandığı açıklandı ancak görgü tanıkları 30’dan fazla yaralının ambulanslarla hastanelere nakledildiğini dile getirdi.

Olayın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, saldırıyı kınadı. Gani, Ramazan gibi kutsal bir ayda insanları hedef alan militanların hedeflerine asla ulaşamayacağını kaydetti.

SALDIRI ÖĞRENCİLERİN EN YOĞUN OLDUĞU SAATTE YAPILDI

Mareşal Fehim Savunma Üniversitesi’nin giriş kapısında gerçekleşen saldırı, öğrencilerin okuldan çıktığı ana denk geldi.Son yıllarda bu ülkede zemin kazanan IŞİD, Afganistan’da doğrudan sivilleri hedef alan intihar eylemleri düzenliyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Afganistan'da IŞİD saldırısı: 6 ölü Sonraki Haber >>

Senegalli Öğrencinin Türkçe anlattıkları her şeyi özetliyor!

Senegalli Öğrencinin Türkçe anlattıkları her şeyi özetliyor!

Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti

Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti

Avrupalı Parlamenterden Türkiye'ye sert işkence tepkisi

Avrupalı Parlamenterden Türkiye'ye sert işkence tepkisi

Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı...

Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı...

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı

AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyayı salladı

AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyayı salladı

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp "Her şey güzel olacak" dedi

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu

İmamoğlu'nun aktrolle imtihanı

İmamoğlu'nun aktrolle imtihanı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:37:34