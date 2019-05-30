Suriyeliler, Afgan gencin boğazını kesti

Olay, 29 Mayıs tarihinde, saat 18.30 sıralarında Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, yolda 2 Suriyeli ile 1 Afganistan Türkmeni kavgaya tutuştu.





2 Suriyeli kavga ettikleri kişiyi önce dövdü ardından defalarca bıçakladı.Boğazına bıçak darbesi alan 20-25 yaşlarında Türkmen genci kanlar içinde yere yığıldı.Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.Polis ekipleri olay yerine sağlık ekiplerini istedi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yerde kanlar içinde yatan kişinin öldüğünü belirledi.







“KAFA KESECEĞİM”





Olayın geçtiğimiz günlerde Bursa’da bir Suriyelinin "Kafa keseceğim" sözlerinin ardından gerçekleşmesi ise dikkat çekti.Söz konusu Suriyeli kamuoyunun tepkisi nedeniyle gözaltına alınmış, ifadesinin ardından ise serbest bırakılmıştı.





“SOKAĞA ÇIKAMAZ OLDUK”





Skandal cinayetin ardından sosyal medyadan onlarca vatandaş tepkisini dile getirdi. “Sokağa çıkamaz olduk” diyen bir vatandaş “Çekmeköy Alemdağ mahallesi Suriyeli vakası kendi mahallemizde Sokağa çıkamaz olduk adamlar boğaz kesiyor kelle kesiyor ahada adamlar sözünü tuttu. Keseceğim diyordu” ifadelerini kullandı.











