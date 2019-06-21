Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li belediye 179 işçiyi işten attı /21 Haziran 2019 14:37

MHP'li belediye 179 işçiyi işten attı

MHP'li Aliağa Belediyesi'nde 132 işçinin ardından 47 işçinin daha işine son verildi, temizlik işçileri iş bıraktı.

SHABER3.COM

MHP'li Aliağa Belediyesinde 132 işçinin ardından 47 işçi daha işten atılınca bugün sabah vardiyasına gelen temizlik işçileri iş bıraktı.

Evrensel'de yer alan habere göre Fen İşlerinde çalışan işçilerin de katıldığı iş bırakma eyleminde işçiler, işten atmaların son bulmasını ve atılan işçilerin geri alınmasını talep etti.

Daha önce çıkarılan işçiler de temizlik işçilerinin olduğu bölüme giderek eyleme destek verdi.

Geçtiğimiz bir ay içerisinde MHP'li Aliağa Belediyesinden toplam 132 işçi işten çıkarıldı. İşçiler Aliağa Demokrasi Meydanı’ndaki direnişlerini sürdürüyor. Atılan işçilerin geri alınması ve işten atmaların yasaklanması talebiyle demokrasi meydanında kurdukları çadırda direnişlerine devam eden işçileri dün DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca ziyaret etti.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikasına üye işçilerin işten çıkarılmasının kabul edilemez olduğunun altını çizen Cafer Konca "Bizim ortak paydamız bizim alın terimizdir. Aliağa Belediyesinde yaşanan hak gaspına karşı bu mücadeleyi yücelteceğiz. Hem ekmek mücadelesi vereceğiz hem demokrasi mücadelesi vereceğiz. Gerek uluslararası platformlarda gerekse yurtiçinde sizlerin haklı mücadelesini sendikamız olarak duyuracağız. Üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Daha iki gün önce Çalışma Bakanı İLO toplantısında keyfi çıkışlarının, iş cinayetlerinin olmadığını dile getirmişken bugün Aliağa Belediyesinde Genel- İş üyesi işçiler Belediye Başkanının bir sözüyle işsiz bırakılıyor. Birlikte mücadele edecek, birlikte kazanacağız" dedi.
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